Panamá suaviza sus restricciones tras las mejoras en los indicadores de la pandemia

Panamá, 18 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá anunciaron este martes la flexibilización de las restricciones a la movilidad de la población luego de registrarse una mejora en los indicadores de la COVID-19, que deja 1.809 muertes y 82.790 casos confirmados en 163 días de pandemia en el país centroamericano.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que a partir del próximo lunes se eliminará la medida que restringe la movilidad por el número de identidad personal pero que se mantendrá la salida por género, lo que implica que se amplía el tiempo de movilidad desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora en que empieza a regir un toque de queda nocturno.

Así, las mujeres seguirán teniendo los lunes, miércoles y viernes para salir y los hombres los martes, jueves y sábado.

Esta flexibilización aplicará para las provincias de Panamá, donde está la capital, y Panamá Oeste, las más pobladas de este país de 4,2 millones de habitantes.

No así para las provincias de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí donde se mantendrán todas restricciones vigentes hasta que se haga una nueva evaluación sobre la evolución de la pandemia allí. En las otras 5 provincias panameñas solo rige el toque de queda nocturno.

El ministro Sucre afirmó que este paso de suavizar las restricciones se ha tomado ante la mejora de los indicadores de la pandemia: hay una baja en la mortalidad diaria y el RT o número reproductivo de casos sigue en descenso ubicándose en un 0,99 % global, tras estar en 1,11 la semana pasada.

Ante esta situación de mejoría el Ministerio de Salud pidió a la población no bajar la guardia y seguir, junto a las autoridades reforzando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

En ese contexto, las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del próximo lunes se autoriza la apertura de empresas de bienes raíces y avalúos, la ventas al por mayor y las librerías pero solo para compras en línea y retiro de mercancías por ventana.

Esta apertura también incluye la de actividades deportivas que no impliquen el contacto físico, como el golf, tenis y bicicleta, así como la salida de niños acompañados de un adulto en los días que les corresponda, así como de mascotas.

Este lunes se reactivó el comercio minorista, incluida venta de autos, las salas de belleza y las barberías, aunque con limitaciones y manteniendo las restricciones a la movilidad en Panamá, donde operan desde mayo la industria, los servicios técnicos, la banca y la construcción, entre otros.

LAS CIFRAS DE LA COVID-19

Panamá sumó este martes 21 nuevas muertes y 598 casos positivos, que elevan a 1.809 la cantidad de defunciones y a 82.790 los contagios confirmados de la enfermedad acumulados en 163 días de contagio en el país centroamericano.

El informe del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá reportó que los hospitalizados totalizan 1.636, de ellos 1.483 en sala general y 153 en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

En aislamiento domiciliario con cuadros leves permanecen 21.625 personas, y otras 529 en hoteles-hospitales.

Panamá, desde el primer caso descubierto el 9 de marzo pasado, ha aplicado 276.389 pruebas para detectar contagios por COVID-19, el 70 % negativas y el restante 30 % positivas.

Los test por millón de habitantes alcanzan los 64.529, con 2.704 aplicados en las últimas 24 horas y que arrojan una positividad de 22 %.

Las defunciones de acuerdo con el rango de edad siguen dándose mayormente entre personas de 60 a 70 años (849) y las de más de 80 (445).