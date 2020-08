Telemundo presenta a su nueva Gaviota en "La ley del corazón"

Fotografía cedida por Telemundo que muestra a la actriz Laura Londoño. EFE/ Telemundo

Miami, 17 ago (EFE).- Telemundo comienza a transmitir este lunes la serie colombiana "La ley del corazón", con la que presenta al público estadounidense a la actriz Laura Londoño, quien ha sido escogida para protagonizar a La Gaviota en la nueva versión de la icónica telenovela "Café con aroma de mujer".

Lodoño y su coprotagonista, el actor venezolano Luciano D´Alessandro, contaron en una entrevista con Efe que “La ley del corazón” fue un “parteaguas” en sus carreras y en las producciones de televisión colombianas, pues fue el experimento más exitoso en fusionar el concepto de las producciones episódicas con el melodrama.

La historia, que sirvió de inspiración para la serie de Televisa “Amar sin ley”, sigue a un grupo de abogados en una oficina legal en Bogotá.

“La parte episódica la representan los diferentes casos que los abogados van resolviendo de semana en semana, mientras que la relación (está) entre los dos personajes principales Julia Escallón y Pablo Domínguez, quienes trabajan juntos”, señaló D´Alessandro.

La serie comienza cuando el novio de Julia es arrestado el día de su boda, por un asesinato que tuvo lugar en su despedida de soltero. Pronto después conoce en la corte a Pablo, que acaba de firmar su divorcio.

“Lo que la mantiene dentro del género de la telenovela es la historia de amor entre ellos, que es muy linda, pero también muy moderna”, explicó Londoño.

CASOS SORPRENDENTES

Para Londoño y D´Alessandro, una de las razones del éxito de “La ley del corazón” es la “relevancia y humanidad” de los casos que se exploran en cada capítulo, pues son situaciones basadas en la vida real.

“El primero es una persona transgénero que está luchando por la custodia de un hijo. Fue el caso que más me marcó. Es una cosa saber que esas cosas pasan y otra meterse en los detalles”, expresó el actor, quien fue además uno de los protagonistas de la serie “Operación Pacífico”, también con Telemundo.

La actriz agregó que en su caso disfrutó el interpretar a alguien como Julia, "que rompe con el estereotipo de lo que es una mujer profesional, más en una profesión tan demandante como el derecho".

ENTRE LA ABOGADA Y LA GAVIOTA

Londoño participó en la tercera temporada de la serie de Netflix “Narcos”, en la que hizo el papel de Katie, la pareja del agente Javier Peña (Pedro Pascal).

La actriz también formó parte del elenco de la primera temporada de la versión de Telemundo de “Sin senos no hay paraíso”. Sin embargo, es prácticamente una desconocida para el público estadounidense.

La transmisión de “La ley del corazón”, que Telemundo colocó en el horario de la 1.00 de la tarde, servirá para darla a conocer a esa nueva audiencia, que es particularmente importante para la cadena, que también difunde sus producciones a través de Telemundo Internacional.

“Espero que la gente la disfrute tanto como lo hicieron los colombianos”, expresó Londoño.

La serie funcionó de tal manera en el país suramericano, que ya se completó la segunda temporada y los artistas se declararon listos para una tercera.

Londoño, después de todo esto, se siente más que lista para comenzar a grabar “Café”, la nueva versión de “Café con aroma de mujer”.

Aunque el proyecto se atrasó por la expansión de la pandemia del coronavirus, la actriz contó que en unas semanas comenzarán las grabaciones.

Le “emociona mucho” compartir el cartel principal con su compatriota Carmen Villalobos, con quien trabajó en “Sin senos”, y con el actor cubano William Levy.

“Y un más el hacer un personaje tan querido como el de La Gaviota”, afirmó la artista.

Asimismo, aseguró que no le pesan las comparaciones con actrices como Margarita Rosa de Francisco, quien protagonizó la versión original en Colombia, y la mexicana, en la que la estrella femenina fue la ahora ex primera dama Angélica Rivera.

"Soy del tipo de persona que veo siempre el vaso medio lleno y me enfoco en el honor de haber sido escogida para este proyecto", añadió.

Alicia Civita