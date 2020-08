‘Mulan’, una bomba financiera o una modesta ganancia para Disney

Yifei Liu asiste al estreno mundial de ‘Mulan’ en Hollywood, California, el 9 de marzo

(Bloomberg) -- Dependiendo de a quién le pregunte, la decisión de Walt Disney Co. de lanzar su próxima gran película “Mulan” en línea garantiza que la película perderá dinero o podría ser una forma inteligente de llegar a un punto de equilibrio en una inversión de US$300 millones.

Mientras los cines en EE.UU. permanecen cerrados en gran medida debido al coronavirus, Disney pondrá a disposición de los suscriptores de Disney+ la versión de acción en vivo de su éxito animado de 1998 por US$30 adicionales a partir del 4 de septiembre.

La cantidad de dinero que producirá está en debate. La compañía está limitando la oferta a los suscriptores del nuevo servicio de transmisión de la compañía, que en el último recuento ascendía a 60,5 millones a nivel mundial. También lanzará “Mulan” en la pequeña cantidad de teatros que están abiertos.

Los lanzamientos directos al consumidor se han infiltrado en la industria del cine durante años, y solían ser una forma para que los estudios abandonaran las películas que creían que fracasarían. Pero el covid-19 ha cambiado eso. Universal Studios, propiedad de Comcast Corp., ofreció a las familias contenido fresco en la cima de la pandemia con su lanzamiento en línea en abril de la secuela animada “Trolls World Tour”. Produjo más de 6 millones de descargas a US$20 cada una, menos que la primera película en los cines, pero una cantidad respetable de todos modos.

La analista de Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan piensa que Disney no tendrá problemas para que 10 millones de fanáticos paguen por la película, lo que generaría US$300 millones. Eso es al menos suficiente para alcanzar el costo de producción de US$200 millones y US$100 millones en marketing. Cualquier cosa más allá de eso, incluidos los ingresos del teatro y las nuevas suscripciones de Disney+, convertiría a “Mulan” en una ganadora.

Los inversores parecen estar de acuerdo. Las acciones de Disney subieron 8,8% a US$127,61 el martes en Nueva York, tras el anuncio y el informe de la compañía de ganancias trimestrales mejores de lo esperado.

Pero Michael Pachter, un analista de Wedbush Securities, es más circunspecto, y sugiere que no más de 3 millones de suscriptores de Disney+ pagarán esos US$30 adicionales. Esos US$90 millones en ingresos palidecen en comparación con lo que hace una exitosa película de Disney en los cines.

“No es lo suficientemente bueno como para compensar un estreno teatral, pero lo suficientemente bueno como para compensar cero en la venta de entradas”, dice Pachter.

Variety, la publicación comercial de Hollywood, preguntó a la gente en Twitter si pagarían por ver la película. Y el 85% dijo que no.

El año pasado, Disney tuvo siete películas que superaron los US$1.000 millones en taquilla, incluidas las versiones de acción en vivo de “Aladdin” y “El Rey León”. A diferencia de las descargas digitales, la venta de entradas se divide con los propietarios de teatros.

Las principales cadenas de teatros declinaron hacer comentarios sobre el estreno de “Mulan”, pero es probable que Disney les haya informado con anticipación. Cuando el director ejecutivo de Cinemark Holdings Inc. compartió una lista de las próximas películas con los inversores el martes, “Mulan” ni siquiera fue mencionada.

Problemas financieros

Los operadores de teatro están en apuros. Han sufrido enormes pérdidas financieras como resultado de los cierres por el covid-19. AMC Entertainment Holdings Inc., el mayor propietario de cinemas de Estados Unidos, completó una reestructuración de alrededor de US$2.600 millones de deuda esta semana.

La cadena sorprendió a la industria cuando acordó el mes pasado dejar que Universal lanzara películas en línea después de solo 17 días en los cines a cambio de una parte de los ingresos en línea. El estudio dejó en claro en ese momento que no usará ese arreglo para todas sus películas.

Ejecutivos de Cinemark y Marcus Corp., otra gran cadena de cinemas, dijeron el martes que reducir drásticamente el período exclusivo para los cines no es una buena idea.

El director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, tranquilizó a algunos en la industria del teatro en su llamada de ganancias, diciendo que el lanzamiento digital de “Mulan” sería una experiencia única y de aprendizaje. Dejó en claro que estaba tan interesado en la cantidad de nuevos suscriptores de transmisión que produce la película como los ingresos de las descargas.

Experiencia reciente

Allí, Disney ha tenido alguna experiencia reciente. Ha estado ofreciendo combates de boxeo y Ultimate Fighting Championship de pago por evento a través de su servicio de transmisión ESPN+ y, de hecho, citó al último el martes por un aumento en los ingresos por transmisión.

Otro comodín para el estudio es un estreno teatral en China, donde no se ofrece Disney+. “Mulan”, dada su historia y reparto asiáticos, siempre fue considerada un éxito probable en ese país, el segundo mercado de películas más grande del mundo.

Pero la película tiene otros problemas. Liu Yifei, la actriz nacida en China que protagoniza la película, causó alboroto y forraje continuo para el hashtag #BoycottMulan, después de manifestar su apoyo a la policía de Hong Kong durante las protestas en favor de la democracia. La escalada de la guerra comercial del presidente Trump con el país también podría afectar su lanzamiento teatral allí.

