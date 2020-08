Mexicana Kio Networks analiza venta de hasta US$1.000M

(Bloomberg) -- Kio Networks, un operador de centro de datos mexicano, está explorando una venta potencial que podría alcanzar hasta US$1.000 millones, según personas con conocimiento del asunto.

La empresa, respaldada por la oficina familiar de la multimillonaria María Asunción Aramburuzabala, Tresalia Capital, está trabajando con un asesor para medir el interés de los posibles compradores, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. La dependencia de Kio del gobierno mexicano como cliente podría disminuir el interés de los inversores y reducir su posible valoración, dijo una de las personas.

Un representante de Kio declinó hacer comentarios.

Kio podría decidir no buscar un acuerdo y seguir siendo independiente.

El mes pasado, Moody’s Investors Service dijo que la calificación B2 de Kio –definida como especulativa o basura y sujeta a un alto riesgo crediticio–, se basa en parte en una fuerte competencia y débiles márgenes operativos. La calificación “refleja su débil liquidez y concentración de ingresos en México, con una exposición particularmente grande al gobierno de México y a algunos contratos importantes”, dijo Moody’s.

Kio vendió activos de fibra óptica a American Tower Corp. en 2017 por US$500 millones, según un comunicado en ese momento.

Las transacciones de los centros de datos generalmente no se han descarrilado por la pandemia de coronavirus, en parte debido a la continua demanda de servicios por parte de los clientes. Compañías como Colony Capital Inc. y Equinix Inc. han alcanzado acuerdos en los últimos meses.

La riqueza de la familia Aramburuzabala provino en gran parte de la venta de su participación en la cervecera Grupo Modelo SAB, fabricante de Corona y Negra Modelo, a Anheuser-Busch InBev SA, como parte de una transacción de US$20.000 millones en 2013.

Aramburuzabala, junto con su hermana Lucrecia, heredaron la participación en Modelo después de que su padre, Pablo, muriera repentinamente en 1995.

Nota Original:Mexico’s Kio Networks Is Said to Explore Up to $1 Billion Sale

©2020 Bloomberg L.P.