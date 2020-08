Dimite el ministro de Exteriores libanés por discrepancias con el Gobierno de Diab

El ministro de Exteriores del Líbano, Nassif Hitti. EFE/EPA/NABIL MOUNZER/Archivo

Beirut, 3 ago (EFE).- El ministro de Exteriores del Líbano, Nassif Hitti, presentó este lunes su renuncia por discrepancias con la actuación del Gobierno al afirmar que el país camina hacia un "estado fallido", en la primera dimisión en el Ejecutivo de Hasan Diab que llegó al poder en diciembre.

"El Líbano hoy se desliza hacia un estado fallido, dios quiera que no", indicó Hitti de acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores tras presentar su renuncia.

"Tenía grandes esperanzas de cambio y reforma, pero la realidad abortó la semilla de la esperanza", dijo, afirmando que no comprometerá sus "principios" por ninguna posición ni autoridad.

En su mensaje, el ya exministro lamenta la falta de una Administración efectiva para lograr la "reforma estructural integral demandada" en el Líbano y por parte de la comunidad internacional.

"Tomé parte en este Gobierno con la perspectiva de trabajar para un jefe llamado el Líbano y encontré jefes e intereses contradictorios en mi país, si no se unen en favor del interés de los libaneses y los rescatan, entonces el barco, dios quiera que no, se hundirá con todo el mundo", añadió.

El ya exministro argumentó en su nota que la reconstrucción del Líbano precisa de "mentes creativas, una visión clara, intenciones sinceras, una cultura de instituciones y el mandato del Estado de derecho, responsabilidad y transparencia".

Hitti es la primera baja del Gabinete de Ministros desde que tomó posesión el pasado diciembre, pero ya a finales de junio el director general del Ministerio de Finanzas y miembro del equipo que negociaba con el Fondo Monetario Internacional, Alain Befani, anunció su renuncia, lo que fue un duro golpe para el Gobierno de Diab.

Befani justificó su decisión afirmando que no quería ser parte del "colapso" al que se ve abocado el Líbano en medio de su peor crisis económica en décadas.

El Líbano pasa por su peor crisis desde el final de la guerra civil (1975-1990) que devastó el país y el pasado marzo se declaró en suspensión de pagos de su deuda externa al no poder cumplir con un vencimiento de 1.200 millones de dólares en eurobonos.

Las autoridades libanesas negocian un plan de rescate con el FMI, que ha condicionado las ayudas a reformas estructurales en un país bloqueado por el sistema político sectario que rige tras la guerra y con una de las deudas más altas del planeta en relación a su tamaño.

El anterior Ejecutivo, liderado por Saad Hariri, dimitió en octubre en medio de graves protestas que pedían la renuncia al completo de toda la clase dirigente y que han seguido de forma esporádica con el nuevo Gobierno.