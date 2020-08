José Carlos, marido de Carmen Borrego, lleva comida a la casa de Alejandra Rubio

01/08/2020 JOSÉ CARLOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Tras haber confesado públicamente que se ha dado una segunda oportunidad con Álvaro Lobo, Alejandra Rubio permanece encerrada en su casa y no sale para nada. Aunque no sabemos qué le ocurre a la hija de Terelu Campos, el marido de su tía Carmen, José Carlos, ha estado en su domicilio llevándole comida y compra a la pequeña de la casa.



Mientras tanto, Terelu Campos está disfrutando de sus vacaciones en su querida Málaga y todo apunta a que está al margen de saber si su hija está enferma o no. Lo que sí que sabemos es que Alejandra Rubio está siendo muy bien cuidada por sus tíos y no le falta de nada.



Y es que Alejandra Rubio está viviendo el mejor de los veranos ya que, después de haberse dado un tiempo con Álvaro Lobo, la hija de Terelu Campos tiene más claro que nunca que es él la persona con la que quiere estar. Los ojos se le iluminan cuando habla de él y ya han compartido en sus redes sociales las primeras fotografías juntos después de su separación.