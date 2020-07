Venezuela.- El Gobierno de Maduro se declara dispuesto a dialogar ante la visita de una delegación noruega a Venezuela

06/07/2020 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, en el marco de la visita al país de una delegación diplomática de Noruega, que ya ha mediado en ocasiones anteriores en la crisis venezolana.



El diplomático noruego Dag Halvor Nylander informó el pasado viernes por Twitter de que "diplomáticos noruegos están visitando Caracas con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país".



La visita fue confirmada por el equipo de Guaidó, que al mismo tiempo aclaró que "el proceso de mediación que realizó el Reino de Noruega finalizó el año pasado cuando la dictadura se negó a que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas". "No existe en este momento ningún proceso de negociación", afirmó.



Interrogado sobre este asunto en una entrevista concedida a la emisora colombiana W Radio, Arreaza ha contestado que el Gobierno está abierto a "cualquier modalidad de diálogo". "Si quieren que venga su Santidad, el Papa, los noruegos o los extraterrestres", ha espetado.



El canciller venezolano ha indicado que al 'chavismo' no le hace falta ningún mediador externo, apuntando en este sentido que el propio Maduro se ha reunido "personalmente" con la oposición dos veces y que su negociador jefe, Jorge Rodríguez, lo ha hecho "más de 17 veces".



"Ahora si necesitan de una puesta en escena con unos señores que vengan del exterior, pues nosotros encantados. La diplomacia noruega es extraordinaria en este sentido y estamos dispuestos a hacerlo", ha declarado.



Arreaza se ha mostrado escéptico en lo referente a la voluntad de "la oposición extrema venezolana que responde al Gobierno de Estados Unidos". En su opinión, no cree que quieran volver a la mesa de negociaciones porque "pareciera que no le da votos a Donald Trump".



Maduro y la oposición se han embarcado en numerosos intentos de diálogo en los últimos años para resolver la crisis política desatada con la muerte de Hugo Chávez, en 2013. El más reciente tuvo lugar en 2019 entre Oslo y Barbados y, aunque las partes estuvieron cerca del acuerdo, finalmente se frustró por las sanciones estadounidenses.



La última propuesta consiste en que tanto Maduro como Guaidó se aparten para dar paso a un gobierno de transición que atienda la urgencia de la crisis humanitaria y guíe a Venezuela hacia unas elecciones creíbles para ambas partes y para la comunidad internacional.



CONSULADO EN BOGOTÁ



Por otro lado, el jefe de la diplomacia venezolana ha reprochado a las autoridades colombianas que no se hayan pronunciado sobre el ataque sufrido por el lunes por el consulado en Bogotá. "No fue un robo, fue un desmantelamiento con dolo, con saña, con intención de destruir", ha recalcado.



Arreaza ha explicado que, puesto que las relaciones bilaterales están rotas, solo se comunican a través de notas oficiales sin que hasta ahora hayan tenido respuesta del Gobierno de Iván Duque acerca de la situación en el consulado de Bogotá.



"Absolutamente nada, (...) no hemos tenido ningún tipo de información", ha lamentado. Solo han sabido, por una persona que sigue en la oficina consular, que "la Policía de Bogotá y la Policía diplomática habían estado" para iniciar una investigación al respecto.



La relación entre Venezuela y Colombia se ha deteriorado en los últimos años debido a acusaciones cruzadas sobre el apoyo a los grupos armados que operan en la frontera común y a cuenta de la crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha empujado a cerca de dos millones de personas al país vecino.