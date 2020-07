Fallece Olivia de Havilland, última estrella de la edad de oro de Hollywood

SHOTLIST PARÍS, FRANCIA25 DE FEBRERO DE 2011FUENTE: AFPTV 1. Plano medio La actriz estadounidense Olivia de Havilland y el ministro de Cultura francés Frederic Mitterrand (R) llegando a la 36a ceremonia de entrega de los premios César en el teatro Chatelet de París FRANCIAFECHA DE GRABACIÓN DESCONOCIDAFUENTE: INARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALENo Access for French broadcasters + restricted to editorial use + afpforum.com 2. Plano medio La actriz estadounidense Olivia de Havilland en itv - transmitida el 10 de diciembre de 1966 3. Plano medio La actriz estadounidense Olivia de Havilland en itv - transmitida el 10 de diciembre de 1966 ESTADOS UNIDOS1939FUENTE: INARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALENo Access for French broadcasters + restricted to editorial use + afpforum.com 4. PARÍS, FRANCIA9 DE SEPTIEMBRE DE 2010FUENTE: AFP 26. Foto El presidente francés, Nicolas Sarkozy (2ndL) posa con la bailarina prima Sylvie Guillem (L), las actrices inglesa y estadounidense Jacqueline Bisset (R) y Olivia de Havilland (2ndR) y el prefecto francés Bernard Tomasini (C atrás) después de recibir un premio el 9 de septiembre. 2010 en el Palacio del Elíseo en París ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: CentralEstrella de Hollywood Olivia de Havilland muere a los 104 años Por Jocelyne ZABLITLos Angeles, 26 Jul 2020 (AFP) - La estrella de Hollywood y protagonista de "Lo que el viento se llevó", Olivia de Havilland, dos veces ganadora del Óscar, murió este domingo a los 104 años en París, donde residía, anunció su agente. "Olivia de Havilland falleció en paz por causas naturales", dijo la agente estadounidense Lisa Goldberg en un comunicado. De Havilland, que protagonizó otros éxitos de taquilla y trabajó en dúo con actores tan importantes como Errol Flynn, personificó el glamour y la elegancia de una pasada época dorada de la cinematografía.Su fallecimiento se produce apenas cinco meses después del deceso de otro exponente de la era dorada de Hollywood: Kirk Douglas, muerto en febrero a los 103 años.Nacida Olivia Mary de Havilland el 1 de julio de 1916 en Tokio, la estrella vivía en París desde principios de la década de 1950.Recibió homenajes como la Medalla Nacional de las Artes, la Legión de Honor de Francia y fue nombrada Dama de la Orden del Imperio Británico.Se casó dos veces, primero con el escritor Marcus Goodrich en 1946, cuyo matrimonio durá hasta 1953, y luego con el periodista Pierre Galante, editor de la revista francesa Paris Match. - Cualquier género - Con reputación de ser una estrella rentable para cualquier género, protagonizó 49 películas desde 1935 hasta 2009.Encarnó al inolvidable personaje Melanie Hamilton de "Lo que el viento se llevó", el famoso filme de 1939 de Victor Fleming, que le valió una nominación de Mejor Actriz secundaria. Fue Vivien Leigh quien interpretó a la protagonista Scarlett O'Hara.Pero fue protagonista junto a Errol Flynn de "Capitán Blood" (1935) y "Las Aventuras de Robin Hood" (1949).Cinco veces nominada al Óscar, ganó en las categorías a Mejor Actriz en dos oportunidades, por "La vida íntima de Julia Norris" (Mitchell Leisen, 1946) y por "La heredera" (William Wyler, 1949).Por este último filme, también recibió un Globo de Oro, premio que también le significó su papel como actríz de reparto en la miniserie de televisión "Anastasia: The Mystery of Anna".La Academia de los Óscars destacó en Twitter a De Havilland como "una auténtica leyenda de la industria" del cine, "un pilar de la edad de oro de Hollywood y un talento inconmensurable"."El mundo ha perdido un tesoro internacional", dijo su exabogada Suzelle Smith a la AFP. "¡A ella le gustaría ser recordada con alegría, orgullo y con una copa de champán!".Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, recordó en declaraciones a la AFP que Olivia de Havilland fue "la primera mujer presidenta del jurado" del evento cinematográfico francés."Y en momentos en que se cuestiona el lugar de las mujeres en el cine y en la sociedad en general, debemos recordarla sobre todo por la fuerza que tuvo para atacar el sistema de los estudios para liberar a las actrices de contratos que las explotaban", agregó, asegurando que esta "reina de Hollywood" había demostrado "fuerza y coraje" a lo largo de su carrera."Olivia de Havilland pasó parte de su vida haciendo olvidar que era capaz de interpretar otros papeles además de las señoritas lindas y bien educadas. Total: 2 Óscars y la primera presidencia femenina del jurado del festival de Cannes + una disputa con su hermana Joan Fontaine", tuiteó el expresidente del festival Gilles Jacob.En efecto, no tuvo relación desde 1975 con su hermana, cuyo nombre real era Joan de Beauvoir de Havilland y falleció en 2013.fff/sdu/mls/yow ------------------------------------------------------------- SemblanzaOlivia de Havilland, ícono de la edad de oro de Hollywood =(Fotos archivo)= París, 26 Jul 2020 (AFP) - La actriz Olivia de Havilland, la inolvidable Melanie en "Lo que el viento se llevó", fallecida el domingo a los 104 años en París, era la última sobreviviente de la edad de oro de Hollywood.La ganadora de dos Oscar a mejor actriz --por "La vida íntima de Julia Norris" (Mitchell Leisen, 1946) y "La heredera" (William Wyle, 1949)-- es indisociable del filme de Victor Fleming."Lo que el viento se llevó", estrenada en 1939, fue recientemente retirada de manera temporal de la plataforma streaming HBO Max debido a su presentación edulcorada de la esclavitud. En París, el cine Grand Rex anuló en junio una proyección del clásico a petición del estudio estadounidense Warner, a causa de la polémica.Galardonado con diez Oscar, incluido el de mejor película y mejor director (1939), el filme, uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del séptimo arte, le valió a Olivia de Havilland una nominación a mejor actriz secundaria. En cambio, ella hubiera deseado ser Escarlata.La actriz, última intérprete viva de esta gran adaptación a la gran pantalla de la novela del mismo nombre de Margaret Mitchell, residía en Francia desde hacía más de 65 años. Cinco veces nominada al Oscar, es igualmente la última estrella en apagarse de la época del blanco y negro de los años treinta y cuarenta. Con ella se fue además la decana de los galardonados con la estatuilla dorada de la Academia.Con su frente alta, sus ojos de cierva y su modales distinguidos, fue limitada a papeles de joven ingenua en los primeros años de la década de los 30 del siglo pasado, en películas de aventuras junto a Errol Flynn, antes de obtener roles de carácter que la convirtieron en una estrella.Olivia de Havilland nació en Tokio el 1 de julio de 1916, de padres británicos, la actriz Lillian Fontaine y Walter de Havilland, abogado especialista en patentes. - Jurisprudencia Havilland - La actriz dio además mucho que hablar por su sonada batalla legal con Hollywood y una rivalidad secreta con su hermana menor, Joan Fontaine (fallecida en 2013), la inolvidable Rebeca de Alfred Hitchcock, que se alzó igualmente con una estatuilla como mejor actriz por su papel en "Sospecha" del mismo director (1942). Su relación les valió el calificativo de "hermanas enemigas" del cine, irremediablemente enfadadas hasta la muerte de Fontaine en Carmel (California).En 2017, Olivia de Havilland llegó incluso a demandar a la cadena FX por el retrato poco halagador que le hicieron en la serie "Feud", donde se la ve insultar a su hermana. Tras la separación de sus padres, cuando tenía tres años, se trasladó con su madre a Estados Unidos donde se instalaron en San Francisco, California.Fue la primera de las dos hermanas en lanzarse al cine, mientras que Joan volvió a vivir a Japón durante dos años junto a su padre.Olivia hizo su debut en la pantalla en 1935 en el papel de Herminia de "Sueño de una noche de verano" en la adaptación del director Max Reinhardt.Fue contratada por siete años por Warner, a quien acusó de limitarla a papeles de pareja de Errol Flynn, en películas ligeras de Michael Curtiz como "El capitán Blood" (1936).Gracias a Warner, que acepta "prestarla", el año 1939 marcará su ascensión al firmamento de Hollywood, cuando Victor Fleming la escoge para "Lo que el viento se llevó" en el rol de la noble y sufrida Melanie, compartiendo el cartel junto a Vivien Leigh y Clark Gable.En 1943, Warner rechaza liberarla de su contrato y la actriz demanda a los estudios. El juez compara la práctica con servidumbre y Olivia obtiene una victoria que sentará jurisprudencia en la defensa de los derechos de los actores.En las numerosas cintas que rodó después le dieron a menudo a elegir roles y compañeros, como Richard Burton, Bette Davis, Joseph Cotten, Liv Ullman, Jack Lemmon o Christoper Lee.Casada y divorciada dos veces --con el escritor estadounidense Marcus Goodrich (1946-1952) y el periodista francés Pierre Galante (1955-1979)-- Olivia de Havilland tuvo un hijo, Benjamin (fallecido en 1991) y una hija, Gisèle.Desde 1953, vivía en Francia donde, en septiembre de 2010, el presidente Nicolas Sarkozy, la condecoró con la Legión de Honor.ltl-jkb/bc/mb