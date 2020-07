Reclaman matrimonio igualitario en el estado mexicano de Baja California

Integrantes de la comunidad LGBT protestan este sábado por la principales calles de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 25 jul (EFE).- Cientos de integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este sábado a favor del matrimonio igualitario en el estado mexicano de Baja California después de que el congreso estatal rechazara una iniciativa de ley para aprobarlo.

El Congreso estatal rechazó en dos ocasiones la iniciativa de matrimonio igualitario de la diputada Miriam Canl Núñez, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y la remitió a comisiones para un nuevo análisis.

Ante la decisión de los legisladores de Baja California, las calles de Tijuana fueron tomadas este sábado por integrantes de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero), para exigir la aprobación del matrimonio igualitario.

La concentración comenzó en el Monumento a México en la conocida avenida Paseo de los Héroes y prosiguió hasta el Centro de Gobierno del Estado, donde se celebró un mitin pacifico.

"No me casaré por vía amparo ("habeas corpus"), quiero que sea reconocido por la ley, me da miedo hacerlo a escondidas", dijo a Efe Psyche Calderón Vargas, quien acudió con su pareja Corina "N" a defender el matrimonio igualitario en Baja California.

Albie, de la comunidad "trans" y residente de San Diego (California, EEUU), lamentó que en Baja California se ignore un derecho que considera "básico" a nivel internacional y se cuestionó la razón de que se confronten libertad y religión.

Asaf Guevara, defensor de los derechos LGBT, respaldó la protesta como una forma de presión al congreso local para que apruebe los matrimonios igualitarios en concordancia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"El conflicto tiene que ver por la palabra matrimonio, entiendo la postura de religiosos por el uso de una palabra sagrada para ellos, pero vamos llamándolo unión legal entre personas del mismo sexo", agregó.

El Congreso de Baja California tiene previsto una nueva discusión de la iniciativa en una sesión por definir después de que las comisiones aprobaron que fuera incluida en la agenda legislativa.

Los líderes religiosos del estado se unieron en un salón social de la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, para enviar un mensaje de rechazo al matrimonio igualitario, e invitaron a las parejas homosexuales a seguir casándose por medio de amparos.

Tijuana ha permitido con este recurso la unión legal de personas del mismo sexo desde diciembre de 2019, en la administración del alcalde Arturo González Cruz.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2015 inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo.

Actualmente, 19 de los 32 estados de México han adecuado sus leyes o implementado acciones para permitir el matrimonio igualitario sin necesidad de amparos.