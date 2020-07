Papa Francisco.- Mensajeros de la Paz celebra hoy con muchas personalidades un Día del Abuelo especial por el coronavirus

23/07/2020 Cartel de Mensajeros de la Paz por el Día del Abuelo ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD MENSAJEROS DE LA PAZ



Mensajeros de la Paz celebra hoy domingo a partir de las 9.30 horas en el Palacio Duques de Pastrana de Madrid el Día de los Abuelos para "poner en valor una figura que resulta esencial en las familias, en la sociedad y en la historia reciente de España", una celebración especial este año porque este sector ha sido muy vulnerable por la pandemia del coronavirus.



"Madrid es el mejor escenario que podíamos tener para homenajear a nuestros queridos y admirados mayores, que han sufrido especialmente con la pandemia. Estamos orgullosos de decir que el papa Francisco nos envía unas cariñosas palabras para el día de la celebración además de la bendición apostólica y que hemos recibido, además, infinidad de cartas pastorales de todos los obispos de España y de fuera; cartas de adhesión de las presidentas del Congreso y del Senado; de los presidentes autonómicos, de multitud de ministros y miembros del gobierno y del resto de los partidos políticos, de numerosísimos alcaldes de todo el país que además han apoyado este día con bandos municipales", ha afirmado el padre Ángel.



Por su parte, Nadia Calviño, vicepresidenta Primera del Gobierno, ha comentado en su apoyo al Día de los Abuelos lo siguiente: "Os convertisteis en el timón de tantas personas, sin dar problemas, haciendo lo que os decían que hicieseis, y en nombre de otro el Gobierno, y en el mío propio os doy las gracias".



Asimismo, la presidenta del Senado, Pilar Llop ha apostado por "dotar de recursos los sistemas públicos para garantizar los cuidados y la calidad de vida hasta el final de nuestros días. "Les debemos mucho. Por eso no olvidemos los sacrificios que llevamos haciendo tantas semanas y cuidémoslos más que nunca", ha dicho.



Por otro lado, José Manuel Franco, delegado del Gobierno en la capital, afirma que los abuelos "no son mayores ni viejos, son sabios. son de quienes aprendemos todos los días y, gracias a ellos, nosotros, somos mejores".



Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, le dirigió unas palabras al padre Ángel con motivo de esta festividad: "El virus se ha llevado a lo mejor de nuestra sociedad. A los más generosos. Hombres y mujeres cuya canción de cuna fueron las bombas de la Guerra Civil, que vivieron los años más duros de nuestra historia, y luego reconstruyeron el país".



El padre Ángel se suma a las palabras de la presidenta regional porque los más mayores "fueron quienes trajeron la democracia".



Está previsto que al acto acudan, además de José Manuel Franco y Pilar Llop; Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid; Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE; el cardenal arzobispo de Carlos Osoro, entre otras autoridades. La celebración será presentada por Teresa Viejo y acompañada musicalmente por Sole Giménez.



Estarán presentes los como 'Abuelos de honor0' el periodista Fernando Ónega y María del Rosario Testa 'Charito', concejal en activo en el Ayuntamiento de Patones de Arriba con 96 años.



Carlos Osoro celebrará la misa inaugural del acto y después comenzará la celebración, en la que se proyectarán los vídeos de Luis de Olmo, Presidente de honor del Día de los Abuelos junto con su mujer Mercedes González y el de Antonio Garrigues, que es el Pregonero de honor de este año.



Al finalizar el acto habrá un cóctel, guardando en todo momento las medidas de seguridad antiCovid, donde se podrá disfrutar de la exposición fotográfica 'La solidaridad alimenta nuestros corazones", que estuvo en el Parlamento Europeo', sobre el trabajo que Mensajeros de la Paz desarrolla en el ámbito de la cooperación internacional.