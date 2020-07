Maribel Domínguez: "El fútbol femenino de México dará un salto"

Fotografía de archivo de la futbolista mexicana Maribel Domínguez. EFE/Archivo

México, 26 jul (EFE).- La goleadora Maribel Domínguez, quien jugó en el Barcelona español y vistió la camiseta de México en un par de Mundiales, pronosticó este domingo que el fútbol femenino de su país saltará pronto de nivel porque están creadas las condiciones.

"El fútbol femenino de México dará un salto. Tenemos una gran oportunidad. Llevamos un buen proceso, las chicas tienen la mentalidad y no tengo dudas de que lo vamos a hacer; México debe pisar fuerte", señaló en entrevista a Efe la delantera retirada.

Domínguez, uno de los más grandes ejemplos de crecimiento en el deporte mexicano en este siglo, se levantó de penurias económicas por medio del fútbol que empezó a jugar en equipo de varones, en los que se dio a conocer como una jugadora pícara, con instinto depredador en el área.

Después de liderar a la selección mexicana clasificada a los cuartos de finales en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, de convertir goles en los Mundiales de 1999 y 2001, de vestir la camiseta del Barcelona, fue considerada una de las cinco mejores jugadoras del mundo.

"Estamos en un momento de cambio generacional con una estructura diferente a cuando yo jugaba. Hemos variado el modelo de juego, nuestro sistema y ya tenemos una liga femenina en México; hay que ser paciente y construir a partir de todo eso", expresó.

Bautizada como 'Marigol' por su capacidad para anotar goles, Domínguez se desempeña como entrenadora de la selección mexicana sub'17 y tiene elementos para confiar en el futuro. Según revela, hay talento en las jóvenes que alcanzaron la final del Mundial sub'17 del 2018 y las que ahora forman el equipo que ella dirige.

"En la sub'17 hay jovencitas con talento, es importante trabajar con esas niñas. Pueden ser futuras Maribeles Domínguez y Charlynes Corrales", dijo, en referencia a su trayectoria y a la de la goleadora Charlyn Corral, mexicana del Atlético de Madrid, con el que ganó el 'Pichichi' de la liga española en 2017-18.

Además de Corral, México tiene a un grupo de mujeres talentosas en España, entre ellas la lateral Kenti Robles, recién fichada por el Real Madrid y las delantera Kiana Palacios, de la Real Sociedad, y Rubí Soto, del Villarreal, además de otras que juegan en Inglaterra, Italia, Holanda y otros sitios de Europa.

Sin embargo, en el momento de más figuras en ligas extranjeras, México fue incapaz de clasificarse al Mundial de 2019 y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Domínguez cree que en las competencias clasificatorias las cosas salieron mal, pero México tiene margen de crecimiento y pronto lo demostrará porque ya tiene jugadoras en ligas competitivas y un semillero de jóvenes que pujan por un lugar en la selección mexicana

"Debemos continuar con nuestros objetivos, que la liga mexicana se siga desarrollando y saquemos provecho del respaldo de la Federación", explicó la máxima goleadora de la selección mayor.

Las jugadoras de la liga de México se quejan por tener bajos salarios y no ser tan consideradas como los hombres. Maribel reconoce eso, pero recuerda que antes no existía una liga y en el fútbol hay menos machismo que en sus tiempos.

"Si trabajamos vamos a logra selecciones sólidas. En selecciones nacionales no están apoyando y no hay excusas", observó.

La jugadora retirada de 40 años cree que mucho de lo que sabe se lo debe a España y al Barcelona, donde le abrieron las puertas y aprendió parte de lo que hoy conoce y aplica en su puesto de entrenadora de novatas.

"España me marcó. Hoy el Barcelona juega la Champions y tiene un equipo sólido, a nosotras nos tocó empezar, ser punta de lanza. Estoy agradecida con el país, con el fútbol español y con las compañeras que siempre se portaron bien. En mí siempre hay un pensamiento especial para España", confesó.