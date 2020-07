La Alianza Cívica suspende su participación en la gran coalición opositora de Nicaragua

En la imagen, el director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 21 jul (EFE).- La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió este martes suspender su participación en la opositora Coalición Nacional, llamada a ser la gran fuerza política que enfrente al sandinista Daniel Ortega en las próximas elecciones previstas para noviembre de 2021.

La Alianza Cívica, que fue la contraparte del Gobierno de Ortega en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, dijo en una declaración que su salida temporal de las discusiones es para presionar por una mayor participación de los jóvenes.

"La Coalición Nacional debe de tener, debe de incorporar en su seno esa llama de abril (de 2018) que representan los movimientos juveniles y estudiantiles que iniciaron esa revolución cívica y pacífica por la libertad y la democracia de Nicaragua", consideró el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, al explicar la decisión.

En el documento, la Alianza Cívica dijo que ha decidido suspender su participación de las sesiones del Comité Nacional "para reflexionar a lo interno sobre las prioridades del país, la importancia de contar con procesos inclusivos de unificación y garantizar que el espíritu de abril esté en el centro de la Coalición Nacional".

"En este sentido, la decisión de la incorporación de los jóvenes el día 28 de julio será de particular importancia para nuestra reflexión, de tal manera que estaríamos reanudando nuestra participación a partir de esa fecha", continuó.

JÓVENES DEMANDAN REPRESENTATIVIDAD

Mientras, la Alianza Cívica anunció que no conformará comisiones nuevas "hasta que se asuman los compromisos adquiridos" en relación a la participación de los jóvenes y los estudiantes.

Los jóvenes y estudiantes de los movimientos opositores han demandado ampliar el número de votos dentro del consejo político de la Coalición Nacional de 7 a 11, de forma que los cuatro nuevos puestos sean ocupados por actores juveniles.

Actualmente el consejo político de la Coalición Nacional acepta un voto por cada organización que la integra: la Unidad Nacional Azul y Blanco, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Movimiento Campesino, Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido de Restauración Democrática (PRD), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), y el partido indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita).

La Coalición Nacional también admite un voto de los jóvenes aglutinados en la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, pero estos se niegan a ejercerlo porque, consideran que no representa a la generación que decidió enfrentar a Ortega hace más de dos años, en manifestaciones que fueron controladas con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos, o desaparecidos.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre del 2021.

Los opositores buscan como derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, quien en noviembre próximo cumplirá 75 años, los 13 últimos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.