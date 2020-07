Afganistán/Pakistán.- Afganistán dice que responderá a los ataques con artillería ejecutados por Pakistán en la frontera

15/02/2020 El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani POLITICA INTERNACIONAL Sven Hoppe/dpa



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Afganistán ha afirmado este martes que responderá a los ataques con artillería ejecutados durante los últimos días por parte del Ejército de Pakistán en la frontera, que han dejado siete civiles muertos y varios heridos.



El asesor de Seguridad Nacional del Ejecutivo, Hamdulá Mohib, ha realizado durante la jornada una visita a la provincia de Kunar para inspeccionar los daños causados por los ataques y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas.



Asimismo, ha destacado que "no se permitirá al enemigo construir instalaciones (en territorio afgano)" y que "los ataques con proyectiles no quedarán sin respuesta", según ha informado su oficina a través de su cuenta en la red social Twitter.



En los últimos años, Afganistán ha denunciado varios intentos de Pakistán por construir puestos de control militares en áreas de la frontera --conocida como Línea Durand-- que considera que pertenecen a su territorio.



La Línea Durand se extiende 2.640 kilómetros y marca la frontera entre ambos países. Fue establecida en 1893 tras un acuerdo entre el entonces secretario de Exteriores británico en India, Mortimer Durand, y el emir afgano Abdur Rahman Jan para delimitar las esferas de influencia.



Tras la independencia de Pakistán, Islamabad pasó a reconocerla como su frontera con Afganistán, si bien Kabul no dio tal paso. Esta línea divide a las comunidades pashtunes y baluches que viven a ambos lados de la frontera, lo que ha provocado disputas en ambos países.