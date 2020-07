Uruguay celebra 90 años del estadio Centenario e intenta no dejarlo caer

Fotografía del campo de juego desde la Tribuna Olímpica del estadio Centenario el 10 de julio de 2020, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 18 jul (EFE).- Uruguay celebró este sábado el 90 aniversario del mítico estadio Centenario, el Monumento al Fútbol Mundial donde se jugó la primera final del mundo en 1930 pero que hoy, ante la falta de partidos y mantenimiento, necesita renovarse.

En el evento celebrado en la tribuna oficial del Centenario, las autoridades recordaron el papel que ha tenido este recinto futbolístico para la cultura uruguaya.

"Para todos nosotros, los montevideanos y los uruguayos este estadio significa mucho, va más allá de un simple escenario deportivo. Es la representación de nuestra 'uruguayidad' ¿Qué pasaría si el estadio Centenario se derrumbara? sería terrible para nosotros", dijo durante al conferencia el presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Ricardo Lombardo.

Además, sostuvo que este es el modelo de reinventar el negocio del estadio y por ello es que tiene en marcha el "Plan 2030" con miras a renovar el escenario y llevarlo a la modernidad.

"Estamos frente a un monumento que nos pertenece a todos, va más allá de CAFO, del fútbol, va más allá de Montevideo, el estadio Centenario es de todos", subrayó.

En esta misma línea, el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, señaló a la prensa que al Centenario no se puede "dejarlo caer" y reconoció los problemas económicos que tiene el escenario tanto por la pandemia como por la falta de partidos allí ya que tanto Peñarol como Nacional hoy son locales en sus propios estadios.

"Hay que comenzar a pensar en una unidad de negocios para poder reflotarlo (...) Es como perder el palacio legislativo, nos identifica, hay que ver la viabilidad y pensar lo que se puede hacer", apuntó.

Uruguay, junto a Argentina, Paraguay y Chile son candidatos a recibir el Mundial 2030, en el marco de los 100 años de esta competición que tuvo su origen en Montevideo. Sin embargo, Bauzá consideró que, aunque no le den la organización a estos países, Uruguay tiene que formar parte de los festejos.

"FIFA Tiene que venir a festejar acá el primer centenario, va más allá de la posibilidad de organizar un mundial con otros países, Uruguay y la historia del fútbol se merecen en este lugar porque en aquellos 90 años organizar un mundial no era fácil y Uruguay tuvo ese desafío", añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, consideró que este es "un día especial" por todo lo que significa el Centenario para los uruguayos.

"Todos tenemos y guardamos alguna imagen, recuerdo o vivencia a través de nuestra memoria en este hermosísimo estadio que tiene que proyectarse hacia el futuro en miras de nuevos desafíos", añadió.

Asimismo, subrayó que la situación edilicia del escenario, pese a sus 90 años, es muy buena y eso es una buena señal de cara a la posibilidad de ser reformado.