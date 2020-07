Lacalle Pou preocupado por rebrote de COVID-19 en centros de salud en Uruguay

Un trabajador toma la temperatura a una mujer este martes en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 18 jul (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, manifestó este sábado que "hay preocupación" por el rebrote de casos positivos de COVID-19 en algunos centros de salud de Montevideo, que incluye a trabajadores médicos, aunque confía en que se podrá llegar a contener en el corto plazo.

"Hay preocupación, no es menor dónde se generaron los brotes. No es el único país donde los rebrotes se generan en centros de salud y ahí es que se propagan. Hay que ser muy cuidadosos con la frontera como lo tratamos de ser y muy cuidadoso en los centros de salud", enfatizó el mandatario uruguayo a la prensa.

En concreto, la pasada semana se detectaron casos positivos en la mutualista Médica Uruguaya, en el Hospital Evangélico y la Asociación Española. Desde entonces, los centros de salud activaron sus protocolos haciendo test a trabajadores y pacientes e incluso cerrando algunos de sus pisos.

Este sábado por la mañana iba a ocurrir un acto conmemorativo por el 112 aniversario del Hospital Militar al que iba a asistir Lacalle Pou pero debió suspenderse ya que también se detectó un caso positivo en este centro de salud.

Actualmente, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que de los 88 casos activos que tiene el país, 20 pertenecen a personal de la salud.

Hasta la fecha Uruguay lleva 1.037 casos positivos y 32 personas fallecidas.

"No me animo a decir que ha habido un relajamiento de toda la población porque seríamos muy injustos. Creo que la gran mayoría de los uruguayos sigue cumpliendo con los protocolos, con el distanciamiento, el tapabocas, hay que apretar un poco más esa conducta, ser solidario y cuidarnos de estos focos", enfatizó el presidente.

Si bien ha habido otros rebrotes en varios departamentos de Uruguay como Treinta y Tres (este) o Rivera (norte), fueron más fáciles de controlar por la menor densidad de población. El caso de Montevideo es más complejo por la cantidad de actividades que tiene la capital uruguaya y la gran movilidad de gente que tiene.

Pese a ello, Lacalle Pou descartó que este rebrote vaya a generar una vuelta atrás con las medidas porque todavía "sigue siendo en un lugar" que ya tienen detectado.

"La apertura naturalmente puede hacer que haya más contagios y esa es una opción que hemos tomado de ir abriendo la sociedad. Si estuviéramos confinados hoy como el primer día no sería sostenible la vida de los uruguayos ni saludable social o económicamente. Esto tiene sus riesgos, si nos cuidamos tiene menos riesgos, estamos lejos de superar la capacidad locativa médica", subrayó.

Los dichos del presidente uruguayo se dieron luego de participar de una ofrenda floral en el obelisco uruguayo, en conmemoración del 190 aniversario de la Jura de la Constitución.

"El obelisco tiene una conmemoración de los primeros constituyentes, la primera vez que el Estado se dio para sí un contrato social, el más importante, que es la Constitución", enfatizó.