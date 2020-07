Portaltic.-Seis años de desarrollo y una visión inalterable: Ghost of Tsushima llega este viernes a PlayStation 4

17/07/2020 Ghost of Tsushima POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION



Ghost of Tsushima, el videojuego un guerrero samurái en el Japón feudal de Sucker Punch Productions, llega este viernes a PlayStation 4 después de seis años de desarrollo y una visión sobre su argumento que se ha mantenido inalterable desde el principio.



El confundador de Sucker Punch Productions, Brian Fleming, explica en el blog de PlayStation que tras el lanzamiento de inFamous Second Son y First Light el estudio quería "diseñar una gran experiencia de mundo abierto que incluyera combates cuerpo a cuerpo".



Esta intención llevó a la idea de relatar la historia de un guerrero samurái en el Japón feudal, después de barajar opciones como piratas, Rob Roy o los tres mosqueteros. Y adquirió sentido cuando el equipo encontró un registro histórico sobre la invasión mongola de Tsushima, en 1274.



Desde esos primeros esbozos hasta su lanzamiento este viernes para PlayStation 4, el proyecto ha tardado seis años en materializarse. "La clave fue lo clara que era nuestra visión original", asegura Fleming.



El cofundador del estudio asegura que "a diferencia de otros proyectos en los que habíamos trabajado, la idea primordial de Ghost of Tsushima fue prácticamente la misma en todos estos años de desarrollo".



Así, explica que "la historia evolucionó, el combate pasó por innumerable iteraciones, pero la visión estuvo clara desde la primera vez que lo presentamos hasta hoy: 'Un samurái que sobrevive en solitario a la invasión mongola de Tsushima, y que se ve obligado a reinventarse para salvar su isla natal'".



Ghost of Tsushima cuenta con la calificación PEGI 18 y está disponible desde este viernes para PlayStation 4, en distintas ediciones que parten de los 69,99 euros.