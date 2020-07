Bielsa devuelve al Leeds a la Premier League dieciséis años después

El Leeds United, entrenado por el argentino Marcelo Bielsa, jugará la próxima temporada en la primera división del fútbol inglés (Premier Legue) después de 16 años de ausencia, gracias a la derrota del West Bromwich este viernes por 2-1 en el terreno del Huddersfield, en la 45ª jornada de la Championship (2ª categoría).

El West Brom (2º) debía ganar para aplazar al menos un día el ascenso matemático del Leeds (1º), que con 87 puntos ya no puede ser alcanzado por el segundo (82 puntos), que tiene apenas una jornada por disputar.

El Huddersfield (17º, 51 puntos) se impuso gracias a los tantos de Chris Willock (minuto 4) y Emile Smith-Rowe (86), mientras que para el West Brom anotó Dara O'Shea (42).

Solamente el Brentford (3º, 81 puntos) podría privar al Leeds del título de la segunda división, pero los pupilos de Bielsa tienen seguro acabar entre los dos primeros de la tabla, sinónimo de ascenso directo a la Premier.

Entrenado por Bielsa desde hace dos años, el Leeds va a volver a a la élite del campeonato inglés, que abandonó en 2004. En su historia tiene grandes éxitos, que incluyen tres títulos de campeón de Inglaterra (1969, 1974, 1992).

El club del norte de Inglaterra estuvo cerca del ascenso el pasado curso.

Fue tercero al término de la temporada regular de la Championship, fuera de los dos puestos de ascenso directo. Tuvo que jugar entonces los 'playoffs', donde en semifinales cayó ante el Derby County. Fue finalmente el Aston Villa el que logró la plaza de ascenso en liza por esa vía.

- "Hemos vuelto" -

Este curso, ni la pandemia del nuevo coronavirus, que interrumpió el campeonato de marzo a junio, ha podido con el 'efecto Bielsa'.

"Hemos vuelto. El Leeds United está en la Premier League", festejó el club en su cuenta de Twitter, nada más sellarse el ascenso matemático.

El arquero español del Leeds, Kiko Casilla, también lo celebró en Twitter: "¡Hemos vuelto! ¡Estamos en la Premier League! ¡Sííííííííííí! Somos el Leeds".

"Muchos días soñando con este día. Lo merecemos. Estoy orgulloso de este EQUIPO, orgulloso de nuestros hinchas. No tengo palabras", apuntó.

El jueves, el Leeds había ganado 1-0 al Barnsley en Elland Road y ya quedaba muy cerca del ascenso.

"Todavía no hemos ascendido y hasta que no resolvamos este problema matemáticamente, no podemos hablar de más", dijo entonces Bielsa, intentando frenar la euforia disparada alrededor de su equipo.

La Premier League que dejó el Leeds hace 16 años ha cambiado para convertirse en el campeonato lucrativo y ultramediático actual.

¿Podrá el equipo adaptarse a la nueva realidad y reverdecer las viejas rivalidades del pasado con Manchester United o Chelsea?

Para ello tendrá a su fiel hinchada, que le ha acompañado en su periplo por divisiones inferiores, atrayendo a menudo a 30.000 hinchas a su estadio.

Desde el descenso de 2004, el Leeds ha tenido catorce entrenadores diferentes y ha tenido que ser Marcelo Bielsa (64 años), exseleccionador de Argentina y Chile, el responsable de encontrar la fórmula del ascenso.

Lejos queda aquel fatídico 2007, cuando los graves problemas económicos le llevaron a tocar fondo y, penalizado por las deudas, descendió a la tercera división.

La próxima temporada, el Leeds y Bielsa podrán disfrutar de las mieles de la Premier League, un premio ganado partido a partido, desde el discreto segundo plano de la Championship hasta la primera línea de una de las mejores ligas del planeta.

