El canciller Bustillo repasa la agenda internacional de Uruguay con Lacalle Pou

El nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 12 jul (EFE).- El nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, mantuvo una reunión este domingo con el presidente del país, Luis Lacalle Pou, con quien repasó la agenda internacional de la nación suramericana.

Así lo indicó a la prensa el exembajador uruguayo en España luego del encuentro llevado a cabo en la casa del mandatario.

"La verdad que reconforta ver a un presidente con un gran entusiasmo y compartiendo en este caso las horas de este fin de semana conmigo para lo que va a ser el futuro desembarco en el día de mañana de forma presencial en la Cancillería", destacó Bustillo.

Por otra parte, el diplomático apuntó que si bien el encuentro no tuvo un orden de temas, allí Lacalle Pou le señaló que "no se puede perder el tiempo".

"El mundo gira demasiado rápido y no podemos perder el tiempo, porque el tiempo no es el nuestro sino el de los uruguayos. En ese sentido, arrancamos la gestión con gran entusiasmo, con el respaldo del presidente e insisto, con muchas ganas de trabajar", dijo.

Finalmente, el nuevo titular de la cartera de Relaciones Exteriores señaló que el próximo 20 de julio va a presentar las líneas de trabajo que va a llevar a cabo, que van a ser "las propias del Gobierno".

Además, indicó que esta semana se va a reunir con los expresidentes del país para saludarlos por la "importancia" que estos tuvieron en su carrera, mientras que la próxima semana comenzará a reunirse con los excancilleres de Uruguay.

El pasado lunes, Bustillo asumió como nuevo ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano tras firmar el acta correspondiente en su domicilio, donde se encontraba haciendo cuarentena tras arribar un día antes a Montevideo.

El diplomático llegó a la capital del país en el primer vuelo de línea regular de la aerolínea española Iberia desde que se cerraron las fronteras por la COVID-19.

Antes del viaje, Bustillo había sido hisopado y el resultado del test había dado negativo. Pese a esto, el diplomático se resguardó en su domicilio donde este sábado se volvió a hacer el test obteniendo el mismo resultado.