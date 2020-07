Corea.- La secretaria del alcalde de Seúl denuncia tolerancia y negación ante abusos sexuales desde posiciones de poder

13/07/2020 13 July 2020, South Korea, Seoul: Lee Mi-kyung, head of the Korea Sexual Violence Relief Centre, speaks during a press conference at the office of a civic organization on a criminal complaint on alleged sexual harassment by the late Seoul Mayor Park Won-soon, filed by his former secretary. Park Won-soon was found dead in an apartment after he committed suicide on 10 July 2020. Photo: -/YNA/dpa POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



El alcalde y líder liberal se suicidó al día siguiente de ser denunciado por cuatro años de abusos sexuales



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La exsecretaria del difunto alcalde de Seúl, Park Won Soon, quien se suicidó el pasado viernes, ha cargado este lunes contra la cultura de tolerancia y la actitud de restar importancia a las denuncias por abusos sexuales cuando el responsable es una persona con un cargo relevante. La funcionaria denunció a Park por cuatro años de abusos sexuales el jueves, un día antes de que el alcalde se suicidara.



"Es una situación en la que ya no hay acusado (...), pero eso no significa que haya desaparecido la verdad", ha afirmado la funcionaria en un comunicado hecho público este lunes y recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Por ello, han pedido a la Policía y al Ayuntamiento llevar hasta el final la investigación.



El comunicado ha sido presentado en una rueda de prensa con presencia de la Línea Telefónica de Ayuda a las Mujeres de Corea y del Centro de Ayuda para la Violencia Sexual de Corea.



La directora del Centro, Lee Mi Kyoung, ha subrayado que la víctima "no pudo negarse ni llevar la contraria al alcalde" y que cuando se atrevió a mencionarlo varios estamentos replicaron que debía ser "un error" o que "forma parte del trabajo de secretaria apoyar emocionalmente al alcalde".



Lee ha reprochado también su actitud a la Policía, ya que Park fue informado inmediatamente de la denuncia presentada por la mujer. "En tales circunstancias, ¿quién puede confiar en el sistema y denunciar abusos en situaciones de desequilibrio de poder?", ha planteado.



La abogada de la mujer, Kim Jae Ryun, ha contado que los abusos ocurrieron en el propio despacho del alcalde y en el dormitorio adjunto y que se prolongaron durante cuatro años, incluso después de que la víctima fuera destinada a otro puesto.



"Abusó sexualmente de la víctima con contactos físicos y pidiéndole que le abrazara. La invitó a un chat de Telegram secreto en el que mandaba textos y fotos obscenos de sí mismo en ropa interior", ha explicado Kim.



La funcionaria pidió el traslado y enseñó las fotos de Park a sus amigos y compañeros. Las imágenes han sido remitidas junto a la denuncia.



Aún después de la denuncia, hay quien señala a la mujer por realizar acusaciones falsas, aunque muchas voces han respaldado a la funcionaria, informa Yonhap.



Park, de 64 años, fue localizado sin vida en el monte Bugak. La Policía ha confirmado que no hay indicios de un posible crimen y, aunque ha abierto una investigación para determinar la causa exacta del fallecimiento, los investigadores sospechan que se trata de un suicidio, ya que dejó una nota en su residencia pidiendo perdón, en particular a su familia.