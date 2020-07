Villarreal y Real Sociedad miden sus aspiraciones europeas

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja (c), reacciona durante el encuentro de la 35º jornada de la Liga Santander. EFE/J.J. Guillén

Villarreal (Castellón)-San Sebastián, 12 jul (EFE).- Villarreal y Real Sociedad, separados por seis puntos y dos puestos, pero con el objetivo compartido de disputar la Liga Europa, se miden en un choque en el que un triunfo local garantizará el objetivo y una victoria visitante mantendrá las posibilidades de lograrlo.

El Villarreal llega lanzado al partido por haber sido uno de los mejores equipos de la Liga tras la pandemia, al tiempo que la Real Sociedad, que mantuvo opciones de peso de jugar la Liga de campeones, lucha ahora por alcanzar la Liga Europa.

La victoria en Getafe ha dado mucha moral al Villarreal, que será sexto si gana, mientras que la derrota en casa ante el Granada ha lastrado o las opciones del conjunto donostiarra.

Los locales mantienen las bajas de los lesionados Ramiro Funes Mori y Carlos Bacca, descartados para lo que resta de campaña. A los que se suman los sancionados Vicente Iborra y Mariano Barbosa, expulsados en la refriega del partido de Getafe, y el delantero Gerard Moreno, que vio la quinta tarjeta y deberá cumplir un partido de sanción.

Unas bajas en las que destacan la del centrocampista Vicente Iborra, ya que es pieza clave en el once de Javier Calleja, pero, sobre todo, la de Gerard Moreno, que sumada a la de Carlos Bacca, deja solo como único punta a Paco Alcácer, tocado y con problemas musculares desde hace unos días.

La idea es poder contar con sus servicios, aunque dependerá de que pueda llegar en condiciones optimas, la otra opción es la del canterano Fer Niño.

La Real Sociedad, que sigue sin encontrar su identidad, busca puntos ante un rival cada vez menos directo en la lucha por Europa como el Villarreal, con la duda de Martin Odegaard en el once inicial.

El equipo donostiarra ha llegado fundido a estos últimos partidos y con pocos jugadores para hacer rotaciones, por lo que el centrocampista noruego podría forzar, si su rodilla se lo permite, en un encuentro que es trascendental para los donostiarras si no quieren alejarse del sueño europeo.

El técnico guipuzcoano Imanol Alguacil se queja de que los resultados no reflejan el juego de su equipo, pero lo cierto es que tras el parón la Real está desconocida y solo ha ganado uno de los ocho partidos que ha disputado.

La Cerámica no es un campo que se le da mal a un conjunto vasco que ha perdido dos de los cinco últimos partidos allí, se ha llevado también dos empates y un triunfo en septiembre de 2018.

La profusión de encuentros y escasos entrenamientos hacen complicado conocer el estado de jugadores que en el último partido no participaron, como Zubeldia, Monreal, Isak u Odegaard, ya que si todos ellos están en condiciones podrían entrar en el once de Alguacil.

También tiene a priori sus opciones el extremo Ander Barrenetxea, el jugador más desequilibrante contra el Granada, que no encontró el gol porque en dos ocasiones el poste repelió sus remates.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez; Paco Alcácer y Chukwueze.

Real Sociedad: Moyá; Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Oyarzabal, Barrenetxea y William José.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité Balear).

Estadio: La Cerámica.

Horario: 19:30.

----------------

Posiciones: Villarreal: 5º - 57 puntos - Real Sociedad: 7º - 51 puntos.

La claves: La capacidad del Villarreal para mantener su dinámica frente a la de la Real Sociedad para recuperarla.

La frase:

Calleja: "Me gusta mucho cómo juega la Real Sociedad"

El dato: Mientras el Villarreal ha sumado diecinueve puntos desde la vuelta de la competición, la Real Sociedad acumula cinco.

--------------------