Bnet confirma su posición como candidato al título de FMS

Madrid, 11 jul (EFE).- El madrileño Bnet reafirmó su candidatura al título de campeón al imponerse en la primera jornada de la Freestyle Máster Series (FMS) a Errecé en el regreso sin público de las batallas de rap improvisado.

Bnet, reciente campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos y el principal rival de Chuty a lo largo del curso pasado en la carrera por el título, comenzó una nueva temporada de FMS imponiéndose con suficiencia al valenciano Errecé.

Su estilo natural, fluido, fresco y cercano a la esencia del hip-hop ha hecho de Bnet un símbolo del ‘freestyle’ para muchos aficionados al movimiento. Así, el madrileño no decepcionó a los que apuestan por él como el gran favorito a alzar el título de campeón de FMS 2020.

No obstante, Blon, otro de los participantes más veteranos y aclamados en la carrera por el campeonato, cedió en la primera batalla de la jornada ante el debutante SweetPain. Durante una batalla cargada de ingenio y creatividad, ambos participantes ofrecieron su mejor versión, pero la complejidad de las rimas del sevillano decantaron el resultado en su favor en una decisión de lo más ajustada.

Blon sigue confiante en sus posibilidades de ocupar el vació de Chuty y Skone y dejó un mensaje tranquilizador a sus seguidores en redes sociales poco después de la batalla: "Esto no es como empieza, es como acaba. Voy a seguir practicando a tope para ir mejorando cada vez más."

En otra de las batallas más reñidas de la tarde, el campeón español de Red Bull Zasko Master sumó los tres primeros puntos de la temporada ante el deslumbrante Gazir, que puso todo el ingenio de su parte para tratar de contrarrestar el renovado y particular estilo de Zasko.

El también debutante Tirpa, inclinó la balanza en la única réplica de la jornada frente a Mr. Ego, en una batalla en la que fue de menos a más para derrotar el trabajado papel de villano que Ego interpreta siempre sobre el escenario.

Además, en el duelo de debutantes, Mnak mostró su alto nivel de confianza ante el legendario Khan, que encandiló a los aficionados con su característico estilo, marcado por la aliteración y juegos métricos, pero acusó la falta de ritmo tras años alejado del circuito competitivo y evidenció la exigencia del formato.

En resumen, la reestructuración de la lista de participantes al renovar a la mitad de los diez integrantes, sin el tricampeón Chuty ni el subcampeón Skone en la ecuación, ha supuesto un reparto más equilibrado de nivel, lo que supondrá una lucha mucho más abierta por el título.

El inicio de la cuarta temporada de FMS España fue un éxito en términos de organización, nivel de los participantes y ritmo del espectáculo, a pesar de los múltiples obstáculos que ha tenido que enfrentar Urban Roosters en las últimas semanas, como las medidas de seguridad por el COVID-19 y las bajas de Chuty y Skone.

El despliegue técnico en la Ciudad de la Imagen de Madrid alivió la ausencia de público en un experimento nunca antes visto y consiguió mantener el espectáculo en el regreso de las batallas tras la crisis sanitaria y adaptarlo a formas específicas de consumo por Internet para las más de 150.000 personas que siguieron el evento en vivo por YouTube.

David Timón y Pedro Martín