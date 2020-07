China dice que camarón de Ecuador ha dado positivo al virus

(Bloomberg) -- China dijo que muestras de camarones importados dieron positivo al coronavirus, lo que suscita dudas sobre si el patógeno se puede propagar a través de alimentos o productos congelados.

El virus dio positivo tanto en el interior como en el exterior del embalaje de camarones (también llamados gambas), dijo la Administración General de Aduanas de China. Las muestras provenían de tres plantas ecuatorianas y se suspenderán las importaciones de esos procesadores, señaló la agencia.

“El resultado de la prueba no significa que el virus sea contagioso, sino que refleja las lagunas en las regulaciones de seguridad alimentaria de las empresas”, dijo Bi Kexin, que dirige la oficina de seguridad de importación y exportación de alimentos en el departamento de aduanas. “La aduana fortalecerá aún más el control de los orígenes de los alimentos importados de cadena de frío”.

China señaló el mes pasado que el salmón importado podría haber sido el origen del nuevo brote de covid-19 en Pekín, lo que provocó un boicot al pescado mientras que los supermercados retiraban el producto de sus estantes. China también comenzó las pruebas masivas de importaciones de alimentos fríos en puertos y bloqueó los envíos de plantas de carne en el extranjero que informaron de infecciones entre los trabajadores.

La evidencia indica que es extremadamente improbable que el virus se transmita a través de los alimentos, dijo Gorjan Nikolik, director asociado de mariscos en Rabobank.

“Es una típica alerta alimentaria”, señaló. “No creo que dure mucho”.

Bajo riesgo

Las autoridades chinas están de acuerdo con los expertos mundiales acerca del bajo riesgo que representan los alimentos importados en la transmisión del virus, pero ello ha suscitado confusión en el extranjero sobre por qué China haciendo pruebas y suspendiendo envíos.

Las pruebas son “una medida importante para evitar el riesgo de que el virus se transmita desde los canales de alimentos de cadena de frío importados”, dijo Bi. “Es una medida necesaria para proteger la salud de las personas y no trastorna el comercio internacional habitual”.

Los empleados en algunos países siguen trabajando incluso después de infectarse con el virus, lo que aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos, dijo Bi. Debido a que hay núcleos epidémicos en algunas instalaciones en el extranjero, China suspendió las importaciones de carne de un total de 23 plantas, entre ellas Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania, señaló Bi.

China es un comprador mucho más mayor de camarón que de salmón, dijo Nikolik, de Rabobank. Las compras chinas están al mismo nivel que las de EE.UU. y Europa, y Ecuador es un proveedor líder, apuntó.

Las autoridades aduaneras de China también analizaron un total de 227.934 muestras y el resto de las muestras fueron negativas, dijo. Los camarones que dieron positivo fueron entregados en los puertos de Dalian y Xiamen y han sido destruidos, aclaró.

Nota Original:China Points to Shrimp as Virus Carrier After Salmon Debacle (1)

©2020 Bloomberg L.P.