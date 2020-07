Portaltic.-Motorola presenta el nuevo Moto G 5G Plus, que lleva el 5G a su gama media

07/07/2020 Moto G 5G Plus. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Motorola ha presentado este martes el nuevo 'smartphone' Moto G 5G Plus, que lleva la conectividad 5G a su serie de terminales de gama media Moto G y que incluye una pantalla alargada de 21:9 y 90 hercios y una cámara delantera doble perforada con las lentes separadas, como ha anunciado la marca en un evento en línea.



François LaFlamme, presidente de marketing de Motorola Europa, ha remitido a la intención de la compañía por "hacer llegar el 5G a más personas" con su nuevo dispositivo móvil, revelado en evento de presentación en línea 'Ultrafast for all' -'ultrarrápido para todos'- organizado desde Varsovia, Polonia.



Moto G 5G Plus constituye "la versión más rápida de la serie Moto G" de móviles de Motorola, según LaFlamme, ya que soporta redes 4G y la nueva generación, 5G.



El terminal emplea una pantalla más alta pero no más ancha para facilitar el agarre -aspecto de 21:9-, con un panel de 6,7 pulgadas, soporte para contenido de alto rango dinámico HDR10, ratio de refresco de 90 hercios.



El lector de huella dactilar se encuentra en el lateral, e incluye acceso directo a atajos en aplicaciones a través del doble toque, característica presentes en el sistema Android a través de la capa de personalización de Motorola.



Moto G 5G Plus hace uso de una cámara cuádruple trasera y delantera perforada, con dos sensores separados. La cámara delantera usa un sensor principal de 16MP, con una sensibilidad a la luz cuatro veces superior, y se completa con un gran angular de 118 grados de rango.



La cámara trasera, por su parte, tiene un sensor principal de 48MP con función 'quad pixel' para combinar cuatro píxeles en uno, y se completa con un ultra gran angular, un sensor profundidad y una lente macro de 5MP que permite tomar imágenes hasta cinco veces más cerca que una cámara habitual.



Las funciones de cámara se completan con un modo de exposición larga de hasta 32 segundos, función de fotografía nocturna tato en la cámara trasera como en la delantera, modo de retrato colectivo y 'smart composition', que genera una imagen adicional para que se ajuste mejor a reglas estéticas como la de los tercios.



Moto G 5G Plus funciona a nivel interno con el procesador Snapdragon 765 de Qualcomm de gama media alta, una batería de 5.000 mAh de capacidad con hasta dos días de autonomía y 20W de carga rápida, sensor NFC y Android 10 a través de la capa My UX.



El terminal de Motorola estará disponible en dos configuraciones internas, de 4+64GB y 6+128GB, por un precio de arranque de 349 euros.