Chilena Enjoy quiere captar US$69 millones con oferta de deuda

(Bloomberg) -- El operador de casinos chileno Enjoy SA planea recaudar una financiación de hasta 55.000 millones de pesos, US$69 millones, con un préstamo puente que se pagará por adelantado mediante un bono convertible, según las condiciones de un documento de reestructuración que envió a los acreedores.

La oferta diluiría la participación de los actuales accionistas de Enjoy a un máximo del 10% tras la conversión de los bonos en acciones, según el documento.

La compañía rehusó hacer comentarios. Si Enjoy requiriese nuevos recursos tras completar la reestructuración de la deuda, los propietarios actuales pueden participar en una ampliación de capital, según el documento firmado por los representantes legales de Enjoy, el bufete Nelson Contador.

Enjoy, controlada por el inversor de fondos de capital privado Advent International Corp. y la familia chilena Martínez, solicitó en abril la versión nacional de la protección por bancarrota después de que los disturbios sociales del año pasado y las medidas de cierre del coronavirus la obligase a cerrar todos sus casinos. Los intentos anteriores de negociar las condiciones de una deuda de US$465 millones habían sido rechazados por sus titulares.

Advent compró una participación del 34% en Enjoy en 2017 por US$120 millones. Los bonos de Enjoy 2022 cotizan actualmente a 54,74 centavos por dólar y un rendimiento del 47%, según Bloomberg.

Se prevé que los tenedores de bonos voten sobre la nueva propuesta el 14 de agosto después de que Enjoy obtuviese la aprobación para aplazar una reunión inicialmente prevista para el 13 de julio. Los acreedores aún podrían tratar de renegociar algunas condiciones de la propuesta, de acuerdo con personas con conocimiento sobre el tema.

Otros datos:

El vencimiento del bono de US$195 millones para 2022 se ampliará hasta 2027: El cupón aumentará de 6% en el primer año, 7% en el segundo año y después en 0,5 puntos porcentuales cada año a 9,5% en 2027 Enjoy puede prepagar la deuda a partir de agosto de 2022 Los tenedores de bonos pueden participar en el préstamo puente, que pagaría una tasa anual del 5,7%

Para los tenedores de los US$170 millones en bonos locales, el 80% de la deuda se cambiará a bonos convertibles La relación de canje para el bono convertible es de 66,67 acciones ordinarias por cada 1.000 pesos de valor nominal Aquellos que también participen con el nuevo financiamiento podrán recibir 198,02 acciones ordinarias por cada 1.000 pesos de valor nominal El 20% restante de la deuda se pagará en 10 años con una tasa anual del 1,5% durante los primeros dos años y medio, y del 6,5% posteriormente.



Nota Original:Chile’s Enjoy Seeks $69 Million in Fresh Funds in New Debt Offer

