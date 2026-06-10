Lenny Tavárez y Justin Quiles cerrarán en Bogotá el proyecto musical 'Los Avengers'

Bogotá, 9 jun (EFE).- Los cantantes puertorriqueños Lenny Tavárez y Justin Quiles anunciaron este martes que cerrarán en Bogotá el proyecto 'Los Avengers' con su espectáculo conjunto 'SuperArte' en un concierto que servirá para promocionar su álbum colaborativo homónimo.

El anuncio se realizó durante un encuentro con la prensa en el Movistar Arena, el mismo recinto que albergará la puesta artística el próximo 11 de septiembre y que tendrá una duración de dos horas y quince minutos.

Los cantantes explicaron que se presentarán solo los dos ante la imposibilidad de reunir a todos los integrantes de 'Los Avengers', el proyecto discográfico que los unió junto a otras estrellas del reguetón como Sech, Dalex y el productor panameño Dímelo Flow.

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"Todo lo que escuchas dentro del álbum salió del corazón de nosotros, salió de la mente de nosotros. Yo creo que esa es la raíz y es una cosa importante", contó Quiles sobre el contenido del disco.

Por su parte, Tavárez aseguró que el espectáculo no contará con invitados especiales, pero sí tendrá una propuesta conceptual definida que incluye una dinámica interactiva.

"Tenemos una parte que es un karaoke que hacemos con el público. Es algo bonito porque lo podemos compartir con nuestros fans de cerca y ellos pueden cantar canciones de nosotros", dijo Tavárez.

Ambos intérpretes confirmaron que el repertorio del espectáculo, producido por las promotoras Breakfast Live y TBL Live, reunirá sus colaboraciones más reconocidas con cantantes como J Balvin, Blessd, Eladio Carrión, Sech y Dalex, además de incluir los temas que han hecho individualmente.

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