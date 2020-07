Uruguay.- Francisco Bustillo, ex embajador en España, toma posesión como nuevo ministro de Exteriores de Uruguay

06/07/2020 El nuevo ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo POLITICA SUDAMÉRICA URUGUAY INTERNACIONAL TWITTER DE ÁLVARO DELGADO



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ex embajador uruguayo en España Francisco Bustillo ha tomado posesión este lunes como nuevo ministro de Exteriores de Uruguay, en sustitución de Ernesto Talvi, que dimitió tras unas polémicas declaraciones sobre Venezuela.



"Hace minutos tomó posesión del cargo de ministro de Relaciones Exteriores el embajador Francisco Bustillo", ha anunciado el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en Twitter, al tiempo que le ha deseado "éxitos en este nuevo desafío".



Bustillo llegó el fin de semana a Uruguay procedente de España y desde entonces guarda una cuarentena preventiva en su casa. Delgado ha explicado que este mismo lunes mantendrá una reunión virtual con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.



Según contó él mismo a su regreso a Uruguay, en ese momento ya pudo hablar brevemente con Lacalle Pou, que acudió a recibirlo al aeropuerto de Montevideo. "La primera impresión es la alegría de estar nuevamente en la patria y honrado que el señor presidente me haya designado su canciller", dijo Bustillo en declaraciones a la prensa.



Bustillo asume el cargo en sustitución del líder del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien tuvo que dimitir tras la polémica generada por unas declaraciones en las que rehusó referirse expresamente a Venezuela como una dictadura. Aunque posteriormente enmendó sus palabras, finalmente renunció.



La salida de Talvi es el primer gran desafío de la "coalición multicolor" que sostiene al Gobierno de Lacalle Pou. Interrogado sobre si la dimisión del líder 'colorado' supondrá también la ruptura del partido con el Ejecutivo, Delgado lo ha descartado, según recoge el diario uruguayo 'El Observador'.



"No tengo dudas de que Talvi y el Partido Colorado mantengan la coalición de Gobierno. Acá hay una coalición que vino para quedarse", ha contestado, apelando a la "responsabilidad" que asumieron las formaciones gobernantes para "cambiar" tras los 15 años del Frente Amplio en el poder: "Mas allá de las personas hay un compromiso con el país".



Delgado también ha aclarado que "se mantiene la política exterior definida por el Gobierno y votada por la ciudadanía", aunque puedan cambiar los "instrumentos". Un día antes de dimitir, Talvi presentó su proyecto de "diplomacia económica y comercial 5.0", ahora en el aire.



La partida de Talvi fue apresurada, ya que se produjo el pasado miércoles a pesar de que había pactado con Lacalle Pou que seguiría como ministro de Exteriores hasta fin de año. Desde entonces, solo ha roto su silencio con un tweet en el que cita al libertador cubano José Martí: "Hacer es la mejor manera de decir".



Subrayado ha informado de que Talvi está reorganizando su agenda de trabajo y que en los próximos días sostendrá varias reuniones en el seno del Partido Colorado. De acuerdo con el medio uruguayo, podría no volver al Senado, donde ocupa un escaño, hasta el mes de agosto.



El ex canciller uruguayo y ahora secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha sido de los primeros en felicitar a Bustillo. "Afectuoso saludo y deseo de exitosa gestión para el nuevo canciller (...) Seguiremos trabajando con Uruguay en los temas fundamentales de la agenda hemisférica", ha dicho en Twitter.