Diputados uruguayos aprueban Ley de Urgente Consideración y vuelve al Senado

Vista general de la Cámara de Senadores del Parlamento de Uruguay en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 5 jul (EFE).- La Cámara de Representantes de Uruguay aprobó en la madrugada de este domingo la Ley de Urgente Consideración (LUC), un paquete de 478 artículos que fue el buque insignia de campaña del presidente, Luis Lacalle Pou, y que ahora retornará al Senado.

Después de una extensa jornada que comenzó el sábado por la mañana y culminó a las seis de la mañana (09.00 GMT) del domingo, los diputados aprobaron el articulado de esta ley que ahora volverá al Senado, ya que hicieron cambios al proyecto original.

Desde este martes, la Cámara alta tendrá 15 días para estudiar los cambios y aprobarlos. En caso de que esto no ocurra y nuevamente sufra cambios, pasará a estudio de la Asamblea General para definir el proyecto final.

El Ejecutivo envió el proyecto al Senado el 23 de abril y el 6 de junio fue aprobado por dicha Cámara.

Esta ley fue el eje de campaña de la "coalición multicolor" de cinco partidos de centroderecha que encabezó Lacalle Pou (el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente) y trata diversos temas como seguridad pública, educación, medioambiente, vivienda o salud.

Algunas medidas del proyecto han sido cuestionadas por el principal partido opositor, el Frente Amplio (FA-izquierda), y organizaciones sociales, como la flexibilización de la legítima defensa policial, la no obligatoriedad de cobrar por medios electrónicos o la prohibición de ocupar espacios de trabajo ante huelga sindical.

Una de las más elogiadas es la creación del Ministerio de Ambiente, una de las promesas de campaña de Lacalle Pou.

El diputado del Partido Nacional Alejo Umpierrez destacó en su cuenta de Twitter que esta ley ha contado con el apoyo de la coalición que él integra y del único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

"La LUC acaba de ser aprobada en diputados: una ley justa y popular que es hoja de ruta para el nuevo gobierno y que nos consolida como coalición demostrando la viabilidad política de la misma", publicó.

Una de las mayores críticas al proyecto es la urgente consideración, ya que esta definición hace que la ley enviada por el Poder Ejecutivo deba estudiarse y votarse en un plazo delimitado y no permita tanto tiempo de análisis.

Junto a ello, también se cuestionó la oportunidad, pues se tramitó en plena emergencia sanitaria, declarada el 13 de marzo por los primeros casos de COVID-19 en Uruguay.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector al que pertenece el expresidente José Mujica (2010-2015), publicó en su cuenta de Twitter que este domingo "Uruguay amanece siendo un país menos justo" y que el FA seguirá "defendiendo los derechos de todos y todas".