Biden anuncia un comité de liderazgo latino en busca del voto hispano

En la imagen, la exsecretaria de trabajo del presidente Barack Obama Hilda Solís. EFE/Iván Mejía/Archivo

Washington, 3 jul (EFE).- La campaña del exvicepresidente estadounidense y virtual candidato demócrata Joe Biden anunció este viernes que ha conformado un comité de liderazgo latino, encabezado por los exsecretarios Hilda Solís y Ken Salazar, como parte de su esfuerzo por conquistar el voto hispano.

El comité reúne líderes estatales y locales de distintos puntos del país, entre ellos de Florida y Arizona, estados a donde la campaña de Biden llegará con anuncios en español y en inglés.

Solís, quien fue secretaria de trabajo del presidente Barack Obama (2009-2017), y Salazar, quien también hizo parte de la pasada Administración como secretario del interior, estarán a la cabeza del comité, conformado además por congresistas como Raúl Grijalva, Rubén Gallego, Tony Cárdenas, Darren Soto, Debbie Murcasel-Powell y Verónica Escobar, entre otros líderes.

“Dado que la comunidad latina se ha visto afectada de manera desproporcionada por el COVID-19, tanto desde el punto de vista económico como de salud, será fundamental tener un aliado en la Casa Blanca. Ese aliado es Joe Biden", afirmó Solís, nacida en Los Ángeles, de madre nicaragüense y padre mexicano, citada en un comunicado.

La exfuncionaria, que también fue congresista, consideró que Estados Unidos necesita un líder con "la experiencia, la fortaleza moral y la compasión, no solo para guiar a esta nación y salir de esta crisis, sino para ayudar a sanar al país”.

Salazar, quien se desempeñó igualmente como senador y fiscal general de Colorado, destacó que los latinos, con 32 millones de personas elegibles para participar en los comicios de noviembre, "serán el bloque más grande de votantes no blancos en las próximas elecciones"".

"Esta campaña comprende que la comunidad no es un monolito”, agregó Salazar, al destacar la necesidad de "tener voces diversas en las conversaciones relacionadas con la estrategia y los esfuerzos de divulgación".

Al referirse al comité, Biden dijo sentirse "honrado de tener un grupo tan sólido de líderes" , que, aseguró, "encarnan la diversidad de la comunidad latina".

“Me estoy postulando para construir un Estados Unidos que funcione para todos, y darle a los latinos una oportunidad para lograr el sueño americano, es una parte fundamental de mi visión para esta nación”, apunto Biden, según la nota de prensa.

El jueves, el equipo de campaña de Biden informó que en junio recaudaron 141 millones de dólares, superando así por segundo mes consecutivo a la de su rival, el presidente Donald Trump, que obtuvo 131 millones en el mismo lapso.

Una encuesta difundida la semana pasada, realizada por el Marist Institute for Public Opinion (MIPO, en inglés) en alianza con la Radio Pública Nacional (NPR, por su siglas en inglés) y PBS NewsHour, reveló que Trump, se encuentra en el punto más bajo de su aprobación, un 40 %, tras las protestas raciales y por los casos de maltrato policial ocurridos en EE.UU. y en medio de un repunte de los contagios de coronavirus en el país.