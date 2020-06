Tres cuartas partes de los aficionados de las Grandes Ligas aprueban el programa de 60 juegos

El jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge (i), sale a la cancha durante un encuentro entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 27 jun (EFE).- El 77 por ciento de los aficionados al béisbol de las Grandes Ligas están de acuerdo con el plan de 60 juegos para la temporada de 2020.

Lo anterior de acuerdo con una encesta que dirigió la cadena de noticias ESPN.

El 77 por ciento de los encuestados que dijo ser aficionados del béisbol expresaron su apoyo a la temporada de 60 juegos, y el 23 por ciento se opuso.

De todos encuestados, aficionados de los deportes, el 73 por ciento apoyó y el 27 por ciento se opuso al plan de las mayores.

Las Grandes Ligas tienen proyectado iniciar la temporada el 23 o 24 de julio, por lo cual los jugadores comenzarán los campos de entrenamiento la próxima semana.

La decisión de jugar una temporada más corta se produjo en medio de la pandemia de coronavirus y después de disputadas negociaciones entre la liga y el sindicato de jugadores que aparecieron a punto de fracasar en varias veces.

Sobre si se cree que las mayores perdieron el tiempo, 58 por ciento señaló que el lento retorno de las Grandes Ligas fue una "oportunidad perdida".

La mayoría dijo que el enfrentamiento público entre las mayores y los jugadores no afectará sus hábitos de ver el béisbol, ya que el 64 por ciento de los aficionados de los deportes dijo que no cambiará la cantidad de deporte que ven.

El 53 por ciento tenía un conocimiento limitado de las negociaciones, y dijeron que no escucharon mucho o nada sobre ellas.

La encuesta fue realizada de martes a viernes por el Grupo de Estrategia Global e incluyó a 1.003 aficionados del deporte.

La mayoría de los encuestados participaron después de que las mayores anunciaron el martes su acuerdo para comenzar la temporada.