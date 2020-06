La OEA rechaza sentencias contra directivos de partidos políticos en Venezuela

La OEA rechaza sentencias contra directivos de partidos políticos en VenezuelaWashington, 26 Jun 2020 (AFP) - La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para condenar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de suspender a las directivas de dos partidos opositores para reemplazarlas por cúpulas acusadas de ser afines al gobierno de Nicolás Maduro.La resolución fue aprobada este viernes en una sesión virtual del Consejo Permanente con 21 votos a favor, ninguno en contra, siete abstenciones y seis ausencias.El texto también rechazó la designación de miembros del Consejo Nacional Electoral hecha por el TSJ, el máximo tribunal de Venezuela, una decisión que corresponde por ley a la Asamblea Nacional, el único poder controlado por la oposición. Según la oposición de Venezuela, las decisiones amenazan el desarrollo de las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año, pero que todavía no tienen fecha de convocatoria. Los firmantes -Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y el representante del líder parlamentario venezolano Juan Guaidó- expresaron además que "este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela". En la OEA, el escaño de Venezuela está ocupado por un delegado nombrado por Guaidó, reconocido por más de 60 países como presidente interino del país al considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo por irregularidades en las elecciones de 2018.Después de que la semana pasada el TSJ suspendiera mediante dos fallos a la directiva de los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia, Guaidó advirtió que los comicios parlamentarios podrían tener la misma suerte que las elecciones presidenciales en las que Maduro obtuvo su segundo mandato. Guaidó celebró la resolución afirmando en Twitter que "Latinoamérica rechaza una simulación de árbitro electoral designado por un tribunal secuestrado por Maduro". Durante la sesión virtual de este viernes, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, celebró la aprobación de la resolución y acusó al TSJ de buscar "remplazar a la cúpula de los partidos de oposición por seguidores de Maduro". El representante de Colombia, Alejandro Ordóñez, acusó al gobierno de Venezuela de "instrumentalizar" al tribunal para designar a "amanuenses del régimen".Según él, la decisión del tribunal es un "duro golpe a las expectativas y los esfuerzos que muchos Estados tienen para la celebración de nuevas elecciones". - "Escombros apilados" en Washington - En la votación se abstuvieron Argentina, Belice, Granada, Guyana, México, Suriname, Trinidad y Tobago y estuvieron ausentes Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. La embajadora de México, Luz Elena Baños, criticó que "el principal foro político del hemisferio continúa impulsando resoluciones que se alejan sistemáticamente de la práctica multilateral y que no favorecen los avances en la construcción de acuerdos efectivos para una solución en Venezuela".En tanto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó a la OEA afirmando que la organización no es más que "una serie de escombros apilados en un rincón de Washington, cuyo inevitable destino final es el basurero de la historia"."Lástima, una organización multilateral pulverizada por el servilismo", sentenció en Twitter el jefe de la diplomacia de Caracas. an/lda