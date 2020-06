Aumento de contagios en EE.UU. pone en riesgo la reapertura

(Bloomberg) -- Los casos recientemente diagnosticados de covid-19 y otros indicadores de la propagación de la pandemia se dispararon en puntos críticos de Estados Unidos, lo que llevó a los funcionarios de las ciudades y los estados a considerar retrasar o revertir los planes de reapertura.

Los casos están aumentando en Texas, Florida, Arizona y California, que el martes batió su récord de nuevos casos por cuarto día en una semana. Incluso en Nueva Jersey, donde los números han estado disminuyendo, el gobernador, Phil Murphy, advirtió que la velocidad de transmisión está “comenzando a aumentar”.

California reportó 5.019 casos nuevos, su mayor aumento diario, con un total de más de 183.000, según datos estatales. El estado también alcanzó un récord de 3.700 hospitalizaciones.

Arizona también rompió su récord diario de casos, agregando casi 3.600, según los recuentos publicados el martes, lo que eleva el total a 58.179. El estado también reportó 42 muertes, elevando el número de víctimas a 1.384.

En Florida, los líderes locales se apresuraron a reaccionar ante las desalentadoras estadísticas. El condado de Palm Beach, donde el presidente Donald Trump tiene su residencia oficial, se convirtió en la última jurisdicción en ordenar el uso de tapabocas para evitar el aumento, en una votación aprobada el martes por unanimidad entre los comisionados.

Los 103.506 casos del estado aumentaron 3,3% respecto al día anterior, en comparación con un promedio de 3,8% en los siete días anteriores. Visto en una base continua de siete días, los nuevos casos de Florida llegaron a 23.397, el nivel más alto que ha registrado. Las muertes alcanzaron 3.237, un aumento de 2%, el mayor en términos porcentuales desde el 5 de junio.

Las hospitalizaciones acumuladas de residentes de Florida aumentaron en 199, o 1,5%, a 13.318. Sobre una base continua de siete días, alcanzaron 1.112, el nivel más alto desde el 25 de mayo. La nueva tasa de personas que dieron positivo por primera vez subió a 10,9% el lunes, desde 7,7% el domingo.

En Texas, el gobernador, Greg Abbott, señaló esta semana que puede detener o revertir la reapertura del estado, debido a que el contagio continúa propagándose rápidamente.

En el condado de Harris, el tercero más poblado del país y donde se ubica Houston, la capacidad de atención para los casos críticos se agotará en 11 días, según las tasas de expansión promedio de dos semanas.

La transmisión del covid-19 también se está acelerando en Nueva Jersey, dijo Murphy el martes, justo cuando el estado comienza a abrir después de meses de cierre.

La tasa de transmisión, que mide cuántas personas infecta un portador, fue de 0,75 el 18 de junio y ahora ha alcanzado 0,81, según muestran los datos estatales. Murphy dijo que los casos de cuidados intensivos y el uso de ventiladores también estaban en aumento.

Los aumentos fueron de un solo día, dijo, pero “no podemos permitir que un aumento de un día se convierta en una tendencia”.

