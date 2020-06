Argentina sigue sin lograr acuerdo con los acreedores a punto de vencer plazo

Fotografía fechada el 10 de junio de 2020 de diversas organizaciones sociales realizan marchas y reclamos luego de la postergación del vencimiento de la deuda externa, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- Argentina anunció este miércoles que propuso a sus acreedores cambios en su oferta para reestructurar 66.238 millones de dólares de deuda externa pero detalló que los inversores pidieron ajustes con los que el país "no puede comprometerse de manera razonable".

El próximo viernes vence la cuarta prórroga dispuesta para que los tenedores de bonos bajo legislación extranjera acepten la propuesta de canje que el Gobierno de Alberto Fernández formalizó el 21 de abril pasado, que fue mejorada levemente en dos ocasiones, la última durante la actual ronda de negociaciones.

"Los inversores respondieron a la información provista por Argentina proponiendo ajustes con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable", señaló el Ministerio de Economía en un comunicado difundido esta noche.

ARGENTINA EVALUARÁ "TODAS LAS OPCIONES DISPONIBLES"

En concreto, la cartera ministerial se refiere a la propuesta conjunta de los grupos denominados Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group y otra del grupo denominado ACC, Gramercy, Fintech & Oaktree.

Algunos de esos ajustes, continúa el texto, "son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda" que necesita el país "para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que en 2018 aprobó para Argentina un préstamo de 56.300 millones de dólares, de los que el país recibió alrededor de 44.000.

"Además, el proceso de negociación con nuestra comunidad inversora reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente", remarca el Ministerio, que insiste con que evaluará "todas las opciones disponibles" como parte de un "proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica".

El FMI recientemente lanzó un comunicado en el que señaló que existe "un margen limitado" para que el país mejore la oferta a sus acreedores.

LA PROPUESTA ARGENTINA

La primera y fallida propuesta lanzada por el Ejecutivo argentino a finales de abril indicaba que el país empezaría a pagar la deuda a reestructurar en 2023, tendría una quita de 5,4 % sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62 %.

Hace dos semanas, luego de no haber logrado el mínimo de adhesión necesario, el Ministerio de Economía informó de una leve mejora, que reducía a dos años el período de gracia, mantenía similares tasas de interés para los nuevos bonos y acortaba levemente la duración de los nuevos títulos canjeados.

La tercera mejora especificada hoy, que ofrece canjear bonos emitidos entre 2005 y 2016 por otros títulos en dólares y euros con vencimiento entre 2030 y 2046, rebaja un año más el período de gracia, sin apenas quita de capital (3 % en los bonos de menor duración).

El vencimiento del actual plazo de conversaciones entre Argentina y los acreedores continúa programado para este viernes.