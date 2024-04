Calvo, ante la reflexión de Sánchez: "Hay respetar el momento de complejidad que el presidente pueda estar teniendo"

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha manifestado este viernes ante el período de reflexión sobre su futuro como jefe del Ejecutivo que se ha impuesto Pedro Sánchez que "hay que respetar también el momento de complejidad que el presidente pueda estar teniendo". Antes de presentar su libro 'Nosotras', con la participación de la secretaria general del PSOE cordobés y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, y la asistencia de distintos representantes socialistas, Calvo ha señalado, al ser cuestionada si era necesario que se retirara durante cinco días a reflexionar, que "hay que respetar humanamente la situación, pero cívicamente sí que debemos hacer todos una reflexión". En este sentido, ha defendido que "no hace falta para discrepar del otro el insulto", puesto que "hay debates en los que la contienda parece más propia de un lugar diferente a una institución democrática", de manera que "eso no puede estar en la normalidad de la vida democrática", ha remarcado. Además, considera que "hay quienes piensan que la maldad es inteligencia", y para ella "la inteligencia es calma, argumento y respeto, porque tal vez descubramos lo que yo pienso y es que somos bastante iguales como seres humanos". "Cuando se defiende eso, hay que respetar toda la cadena anterior, que se llama ética, y la democracia tiene establecido el sistema de trabajo y de vida bastante bien organizado", ha valorado. Así, ha agregado que "en democracia todo son pesos y contrapesos, equilibrio, un sistema muy complejo, muy delicado, al que hay que mimar", algo que, a su juicio, "se mima con talante respetuoso, con altura de miras, con saber que cuando tienes un cargo público lo tienes para quienes te votan y para quienes no te votan; lo tienes porque representas lo que los ciudadanos quieren ver reflejado en ti". En su opinión, "a eso sí que hay que ir", de forma que cree que "hay algunas cosas que se tienen que acabar claramente, porque alejan a la gente de la democracia, de defender el sistema político frente al cual no hay nada que se le pueda oponer". "No hay nada mejor que la democracia, ni ahora ni hace dos siglos, ni dentro de dos siglos; más democracia y mejor democracia, porque no hay nada alternativo", ha transmitido Calvo, quien ha aconsejado "cuidarla en todos los espacios, en todos los poderes y con todas las actitudes". "SITUACIONES HUMANAMENTE DIFÍCILES" Preguntada por qué debe anunciar el lunes Pedro Sánchez, Calvo ha respondido que "las situaciones humanamente difíciles siempre hay que respetarlas y comprenderlas, le correspondan a quien le correspondan", pero cree que "tenemos todos una obligación importantísima de no traspasar límites", puesto que ha dicho que "confundimos maldad con inteligencia, astucia con inteligencia", cuando "la inteligencia suele ser calmada y argumentada". Ante ello, ha declarado que "todos debemos de defender las instituciones, de saber qué lugar ocupamos y no traspasar el lugar en el que ya no estamos, seamos ciudadanos o seamos responsables públicos", a lo que ha agregado que "los derechos y la democracia siempre hay que cuidarlos, porque nunca están garantizados su retorno, y la historia está llena de ejemplos", de forma que "ese debate ahora mismo lo tiene la sociedad española y lo tenemos que concluir en una sola dirección", ha afirmado. En este caso, ha apuntado a "debatir sobre la verdad, ética y estética en el respeto y en la buena educación y en el sentido común y compasión", señalando que "la compasión es muy importante, porque es la capacidad que tienes de ponerte en el lugar del otro, de entender que el otro es igual que tú y que tal vez puedas entender muchas cosas que le ocurren, aunque no las compartas, y a la inversa". En definitiva, la exvicepresidenta del Gobierno ha mantenido que "en términos humanos las situaciones difíciles tienen que ser siempre entendibles y respetadas", al tiempo que ha comentado que "a España le ha costado mucho trabajo llegar a la democracia", porque "el siglo XX ha sido muy duro", por lo que "tener consolidada una democracia de 45 años merecería que todos estuviésemos dispuestos a cuidarla", ha mantenido, para apostillar que "cuidar la democracia es entender los valores de la democracia". "Debajo de la idea de la igualdad, la libertad, la justicia y la solidaridad siempre hay humanidad, respeto, sentido común, buena educación, ética y estética", ha citado Calvo, quien ha aseverado que "cuando todo eso se rompe, se retrata el que lo hace". "Cuando se confunde la astucia y la maldad con inteligencia vamos mal éticamente", ha enfatizado, para llamar a "la autocontención" y "el respeto por la verdad, porque no podemos hacer debates sobre cosas que no son verdad". "Porque cuando no te mueves en la verdad, la locura está cerca --la personal y la colectiva--", ha añadido. Por tanto, cree que "este país se merece que después de haber tenido un siglo XIX y XX tan difícil, este siglo XXI lo sostengamos entre todos", y ello significa "saber dónde tienes que callar, escuchar y entender que el otro es igual que tú; que el adversario está librando sus luchas como las libras tú; pero que hay reglas del juego en las que tú eres el límite de él y él es tu límite también para ti", ha dicho, para apostillar que le gustaría "pensar que hay muchos compatriotas que no apagan la televisión cuando ven espectáculos que no son admisibles". "EL FEMINISMO NO ES CUALQUIER COSA" En cuanto a la presentación de su libro, Calvo ha valorado estar en la Biblioteca 'Grupo Cántico' de su ciudad y compartir con muchas mujeres y hombres de su tierra "lo que ha sido una vida entera dedicada a la lucha democrática por los derechos de las mujeres, que es la verdadera democracia". Así, ha aseverado que el título de 'Nosotras' ya tiene "un mensaje claro: somos todas las que a lo largo de la historia, con nombre visible o menos visible, hemos contribuido a la gran idea de la igualdad y a la gran idea de los derechos humanos". "Estar aquí con ellas y con ellos significa mucho para mí, porque aquí hay caras que han acompañado mi vida, mi trabajo en el feminismo, mi trabajo en la universidad y mi trabajo político", ha confesado. Al respecto, ha explicado que la obra pretende una idea que considera que "ahora mismo está en confusión", remarcando que "el feminismo no es cualquier cosa", sino que "es la lucha histórica de las mujeres por levantarse de la subordinación y de la injusticia en la que hemos vivido". En este sentido, "le debemos mucho a tantas a lo largo de este camino", ha mantenido Calvo, quien ha agregado que "es un libro que está también pensado para las más jóvenes", porque "hace relativamente poco tiempo pensaron que el feminismo era algo alcanzado, que estaba de alguna manera ya en el pasado, y sin embargo se han dado cuenta que la violencia continúa; que los delitos de agresión sexual contra nosotras continúan; que la violencia vicaria que asesina a niños para dañar a las mujeres continúa; que tenemos peores salarios; que tenemos menos poder; que hay mucho por hacer democráticamente, y que la bandera del feminismo también es suya". Además, la autora ha afirmado que el libro está también pensado para "las mujeres y hombres jóvenes que han entendido que cuando hablan de política y de democracia no solamente están hablando de los asuntos públicos, están hablando del modelo de relaciones que no pueden ser de ninguna manera que no sea en el respeto, en la igualdad y en el reconocimiento de seres humanos completos, que son los hombres y que somos las mujeres". En él ha tenido "la intención de recoger el pasado, porque sólo sabiendo cómo ha sido el pasado tienes claves para entender cómo puedes actuar en el presente y en el futuro", ha subrayado la presidenta del Consejo de Estado.