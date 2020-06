Kyle Korver dice que le interesa más un cambio social que un campeonato de la NBA

El escolta Kyle Korver en acción. EFE/Erik S. Lesse/Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El escolta reserva Kyle Korver, de los Bucks de Milwaukee, dice que en estos momentos su búsqueda más importante es que haya un cambio social, no un título de campeón de la NBA.

A raíz de la muerte del hombre negro George Floyd cuando estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis, Korver se ha centrado en el tema social del racismo y de la brutalidad policiaca.

"Si mis compañeros de equipo negros y mis amigos y hermanos sienten que la mejor manera de lograr un cambio real es no jugar, estoy con ellos", subrayó el especialista en triples.

Agregó que "si pensamos que esa es la mejor manera de tener un cambio (en la sociedad), me importa más el cambio que un campeonato".

Lo anterior lo declaró este martes al jugador retirado de la NBA Richard Jefferson durante una sesión de Instagram Live de SportsCenter.

"Estoy en un equipo que siente que podemos ganar y nunca he ganado. me gustaría ganar. ¿Hay alguna manera de hacer las dos cosas?", se preguntó. "Creo que podemos hablar al respecto", argumentó Korver, de 39 años.

"Pero voy a seguir el ejemplo de mis hermanos y compañeros de equipo negros en esto y estaré con ellos en lo que quieran hacer. Eso es lo que quiero aportar. Quiero que el cambio suceda y ser parte de eso en cualquier manera que pueda, pero también estoy esperando a la vuelta de la competición de la NBA", indicó.

Una coalición de jugadores liderada por Kyrie Irving, el base estrella de los Nets de Brooklyn, y el escolta reserva de los Lakers de Los Ángeles, Avery Bradley, está presionando para escuchar el plan de la NBA que ayude a las causas de la comunidad negra antes que se reinicie la temporada regular a partir del próximo 30 de julio.

Korver dijo que está dispuesto a apoyar a sus compañeros negros en el movimiento "Black Lives Matter".