El Caribe retoma lentamente la normalidad mientras se reducen los casos

Cientos de personas hacen fila en la calle para recibir ayuda durante un evento de distribución en Chaguanas (Trinidad y Tobago). EFE/Andrea de Silva/Archivo

San Juan, 16 jun (EFE).- Los pequeños territorios del Caribe retoman lentamente la normalidad mientras se reducen los casos de COVID-19 en una región con bajo número de contagios que trata de acelerar la actividad económica, muy dependiente del sector turístico.

Jamaica es el país de entre los pequeños estados del Caribe con más contagiados, un total de 621 y 10 muertos hasta este martes, un revés que las autoridades tratan de subsanar ahora con una rápida reactivación de la economía.

El ministro de Turismo, Edmund Bartlett, dijo este martes que la reapertura del Aeropuerto Internacional de Sangster en Montego Bay -una de las principales áreas turística de la isla- fue un rayo de luz para sus trabajadores, después de casi tres meses de inactividad.

LLEGAN LOS PRIMEROS TURISTAS A JAMAICA

Bartlett se dirigió a medios locales en el aeropuerto, donde junto al ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, acudió a presenciar la llegada del primer avión que transportaba turistas a la isla desde que el país cerró sus fronteras el 24 de marzo como medida la contener la expansión del coronavirus.

"Creo que las perspectivas de que 5.000 personas que trabajan en este aeropuerto regresen a sus empleos es la más satisfactoria de todas y el mayor sentido de esperanza que se brinda", dijo el ministro de turismo, al tiempo que advirtió a los empleados que se adhieran a los protocolos de salud. .

Jamaica, sin embargo, verá cómo la próxima semana queda dañada su actividad si finalmente los conductores de autobuses y taxis cumplen con su amenaza de cerrar el sector de transporte de Jamaica el próximo lunes si no se satisface su demanda de un aumento de tarifas.

Islas Caimán es otro de los territorios más afectados por el COVID-19 con 187 casos y 1 muerto, un país que trata también de retomar la normalidad lo más rápido posible.

La necesidad de poner en cuarentena a las personas que regresan del extranjero, dados los altos niveles de infección por COVID-19 en países como el Reino Unido y los EE.UU., con importantes lazos con Islas Caimán, está provocando críticas de los nacionales de ese territorio, que acusan al Ejecutivo de trabas para quienes desean regresar.

El primer ministro, Alden McLaughlin, rechazó este martes las acusaciones de que el Gobierno esté dando prioridad a los trabajadores expatriados sobre los locales.

GUYANA REGISTRA 159 CONTAGIADOS Y 12 MUERTOS

Guyana, hasta el día de hoy ha registrado 159 contagiados y 12 muertos por COVID-19, lo que lo sitúa como uno de los pequeños territorios del Caribe con más afectados por la pandemia del COVID-19.

Medios locales destacan que las autoridades educativas decidieron la reapertura de los centros escolares de forma prematura y cuando todavía no se dan las condiciones para la vuelta de los estudiantes.

Trinidad y Tobago ha sufrido en lo que llevamos de pandemia 123 casos de contagio y 8 fallecidos, lo que lo sitúa entre los países del área más castigados.

Las autoridades sanitarias informaron de que seis personas a bordo del ferry Encanto de los Mares, que atracó este fin de semana en Trinidad y Tobago, dieron positivo por COVID-19.

Todos los pacientes fueron trasladados al Hospital de Caura para recibir tratamiento, mientras que los pasajeros restantes en el crucero permanecen en cuarentena.

El Ministerio de Salud aseguró a través de un comunicado de que no hay riesgo de transmisión local.

Bahamas por su parte presenta hasta el momento 104 casos y 11 muertos por coronavirus, un archipiélago atlántico que lucha por superar cuanto antes la crisis provocada por la pandemia para que no afecte a su sector turístico, base de su economía.

EL GOBIERNO DE BAHAMAS PIERDE EL 50 % DE SUS INGRESOS

El Ejecutivo de Bahamas acelera las medidas para la reapertura de las fronteras dada la marcha de la economía, con las empresas sin prácticamente generar actividad, lo que ha provocado que los ingresos del Gobierno hayan caído más de un 50 %.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló esta semana que es necesario que los acreedores de los países del Caribe otorguen una moratoria sobre el pago de los intereses de préstamos, al menos hasta fin de año, y también reduzcan las tasas de interés

Durante una reunión virtual del 50 aniversario del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Bárcena dijo que el G-20 ya ha otorgado un alivio a los países de bajos ingresos, principalmente en África.

"Los países del Caribe deberían ser tratados de una manera especial y deberían recibir fondos. Deben ser relevados del pago de intereses", indicó la funcionaria.