Zelenski dice que el gran error de Poroshenko es que aún se cree presidente

EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 11 jun (EFE).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, sostiene que el gran error de su antecesor en el cargo, Petró Poroshenko, es que aún se considera jefe del Estado, en una entrevista publicada este jueves por el periódico digital Ukrainskaya Pravda.

"Considero que su principal error (de Poroshenko) es que se cree presidente de Ucrania. Hasta el día de hoy. Y pasarán diez años y seguirá creyendo que el único que ha hecho algo por Ucrania y que los demás no son nadie", dijo el mandatario, que aseguró que no se puede llegar a acuerdos con su antecesor.

Zelenski indicó que el expresidente, de 54 años, actualmente investigado por ordenar en 2018 al jefe de Inteligencia Militar nombrar a un conocido como su número dos y otros presuntos delitos, le propuso "olvidar todo y hacer algo por el país".

"Tanto sus antiguos amigos como sus antiguos enemigos, y nuestro primeros presidentes dicen que (llegar a acuerdos con Poroshenko) no tiene sentido", subrayó

Agregó que considera al expresidente un "político y manipulador experimentado" y que por tanto no le merece ninguna credibilidad.

Preguntado si "como ciudadano" considera que Poroshenko debería ir a la cárcel, Zelenski contestó: "Ese tipo de preguntas solo las pueden responder los órganos judiciales".

"Seamos serios, ¿acaso soy un juez? Una persona debe ir a prisión si hay algo por lo que tiene que ir a prisión. Y ese algo lo establecen lo investigadores y luego el veredicto lo dictan los tribunales", agregó.

Poroshenko, actual diputado y líder del segundo mayor grupo parlamentario opositor, ha denunciado que la persecución judicial en su contra es por motivos políticos y no tiene ningún asidero.