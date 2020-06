Largas filas en centros comerciales de Uruguay tras casi tres meses cerrados

Personas hacen fila este martes para entrar a un centro comercial, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 9 jun (EFE).- Decenas de personas hicieron fila para entrar a los diferentes centros comerciales de Uruguay, que reabren con estrictos protocolos de seguridad este martes -a excepción de los situados en la ciudad de Rivera (norte), fronteriza con Brasil- después de casi tres meses cerrados por la emergencia sanitaria.

"Estamos muy conformes con la implementación de los protocolos y la reacción de la gente", afirmó este martes a Efe el gerente general de Punta Carretas Shopping, uno de los principales centros comerciales de Montevideo, Ignacio Morales.

Antes de entrar al centro comercial, los visitantes deben someterse a un control de temperatura y deben limpiarse las manos con alcohol en gel, disponible en la entrada.

Miguel Barrios es uno de los muchos que no quiso esperar y este martes decidió ir a comprar al Montevideo Shopping, lo que para él es un "éxito".

"Es una manera de incorporarse de vuelta a la actividad económica y de que no traiga tanto desacomodo", aseveró a Efe.

Desde los locales también celebraron la reapertura y consideraron que "la gente está cuidándose", aseguró a Efe Ramiro Flores, encargado de una tienda de ropa.

Los centros comerciales de Uruguay cerraron sus puertas el 17 de marzo con motivo de la pandemia, lo que les ha supuesto casi tres meses "complicados", confesó Morales, porque en este tiempo no recibieron "ningún tipo de facturación", ni siquiera por el cobro de alquileres a los locales.

El Gobierno hizo público el pasado jueves un protocolo que habilitaba a la reapertura de los centros comerciales de Uruguay, excepto los situados en Rivera, que ha sufrido en las últimas semanas un aumento de casos positivos hasta superar a Montevideo, lo que afecta a unos 1.400 locales comerciales y 9.000 trabajadores.

Este documento, que cuenta con el aval de Grupo Asesor Científico Honorario que asiste a la Presidencia, establece, entre otras medidas, un aforo de una persona por cada cinco metros cuadrados, la obligatoriedad de llevar mascarillas y guardar una distancia mínima de un metro y medio en la circulación y baños y de dos en las cajas.

Además, los probadores de ropa serán desinfectados después de cada uso y las prendas tocadas o probadas serán desinfectadas o aisladas durante 48 horas.

En cuanto a los locales de comida, durante dos semanas solo podrán servir para llevar o envíos a domicilio.

Todas estas medidas van a suponer un proceso "gradual", indicó el gerente del Punta Carretas Shopping, que se mostró "conforme" con un protocolo "robusto", en el cual los centros comerciales y las autoridades llevan trabajando "desde hace varios meses".

Aunque "es muy difícil aventurarse" y tampoco quieren generar aglomeraciones, Morales vaticinó que en las próximas semanas la actividad se haya regularizado en torno a un 50 %.

Tras dos días sin nuevos casos, Uruguay registra 845 positivos por COVID-19 -84 activos actualmente- y 23 fallecidos.