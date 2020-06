Joe Biden se reunirá el lunes con la familia de George Floyd

En la imagen un registro del exvicepresidente estadounidense y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. EFE/Tracie Van Auken/Archivo

Washington, 7 jun (EFE).- El aspirante demócrata a la Casa Blanca, el ex vicepresidente Joe Biden, se reunirá este lunes en Houston (Texas) con la familia del afroamericano George Floyd, cuya muerte a manos de un policía blanco ha desatado una ola de protestas.

Según medios locales que citan a un asesor de la campaña, Biden planea encontrarse en privado con la familia y, además, grabará un mensaje en vídeo para el funeral de Floyd que será el martes en Houston.

El exvicepresidente no asistirá a la despedida de Floyd para evitar causar interrupciones por su aparatoso dispositivo de seguridad, que le acompaña en todo momento.

Este es el primer viaje que Biden hace fuera del estado de Delaware, donde reside, y de la cercana ciudad de Filadelfia en tres meses, tiempo en el que ha reducido sus apariciones públicas debido a la pandemia del coronavirus.

Esta semana, en un discurso en Filadelfia, Biden mostró empatía con quienes se manifiestan desde hace días contra el racismo y la brutalidad policial hacia los afroamericanos.

De ser elegido presidente, Biden prometió que "sanará las heridas raciales que durante tanto tiempo han afectado" a EE.UU. y prometió que "no traficará con miedo y división" ni "avivará las llamas del odio", como sí ha hecho a su juicio el actual mandatario, Donald Trump, que opta a la reelección en noviembre.

Trump ha recibido numerosas críticas tanto de demócratas como republicanos, incluido el expresidente George W.Bush, por su agresividad con las protestas pacíficas de los últimos días.

Este sábado, decenas de miles de personas se echaron a la calle en diferentes ciudades de Estados Unidos, como Washington, Filadelfia, Chicago, Nueva York, San Francisco y Los Ángeles, para pedir cambios inmediatos.

Las protestas han abierto el debate sobre las tácticas de la policía y ya se han extendido a más de 650 ciudades en los 50 estados del país.

La ola de protestas estalló tras la muerte el 25 de mayo en Mineápolis de Floyd, quien durante casi nueve minutos agonizó postrado en el suelo mientras un agente blanco presionaba su rodilla contra su cuello, una escena que fue grabada en vídeo.