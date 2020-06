Los Cayos de Florida reabren con poco COVID-19 y la economía maltrecha

Fotografía del 9 de mayo donde aprecia una vista de barcos amarrados durante el aislamiento por coronavirus en Islamorada, uno de los seis pueblos de los Cayos de Florida. EFE/Ana Mengotti

Miami, 1 jun (EFE).- Los Cayos de Florida, el turístico archipiélago entre el territorio continental de EE.UU. y Cuba, reabrió este lunes a los no residentes, después de haber estado aislado desde el 22 de marzo a causa del COVID-19, lo que dio como resultado muy pocos casos pero dejó la economía bajo mínimos.

Los puestos de control que funcionaron en las dos carreteras que conducen a los Cayos desde el sur de Florida durante el aislamiento, para evitar la entrada de foráneos, ya fueron retirados.

Ahora solo queda que se reanude el flujo de visitantes para reactivar una economía que depende en casi un 50 % del turismo.

Para que la apertura sea completa deberían volver los cruceros a los Cayos, específicamente a Cayo Hueso, el más cercano a Cuba, pero todavía no hay fecha para eso.

El aislamiento ha servido para que surja un movimiento ciudadano que busca por la vía de una consyulta popular imponer normas que limiten la llegada de barcos turísticos de gran capacidad a las islas y obligar a las compañías navieras a cumplir con mecidas de protección del océano y la vida marina.

Según las últimas estadísticas oficiales de turismo, en 2018 los Cayos acogieron a 5,13 millones de turistas. El sector dio trabajo a 26.500 personas y obtuvo ingresos por 2.400 millones de dólares.

Hoteles, restaurantes y apartamentos y casas que se alquilan por temporada deben cumplir con limitaciones y protocolos sanitarios para no poner en peligro la salud de clientes y empleados, y en los parques y playas rigen también medidas preventivas.

El aislamiento ha hecho que estas islas tengan un número reducido de casos de coronavirus -según fuentes oficiales 97 casos y 4 muertes hasta el 31 de mayo en el condado Monroe, al que pertenecen-, pero ha hecho subir el índice de desempleo hasta el 17,5 %, el segundo más alto de toda Florida.

El año pasado, a estas alturas del año el índice de desempleo del condado Monroe era del 2 %.

Las autoridades turísticas de los Cayos publicaron este lunes una larga lista de recomendaciones para quienes piensen en visitar las islas, que están basadas en las directrices de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU.

AVISO A VIAJEROS

Lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia de 1,80 metros y taparse la nariz y la boca en público son las tres recomendaciones principales.

El responsable del Departamento de Salud de Florida en el condado Monroe, Mark Whiteside, hizo un llamamiento a las personas que no se sientan bien a no viajar y ponerse en manos de un médico.

En el caso de los viajeros internacionales que llegan a los Cayos por vía aérea se les recuerda que si vienen de lugares donde hay focos de COVID-19 se les medirá la temperatura y deberán pasar 14 días de cuarentena.

Whiteside recordó también que no están permitidos los grupos de más de 10 personas y señala que los Cayos tienen la "ventaja" de contar con espacios abiertos a lo largo de una extensión de más de 160 kilómetros.

El aislamiento de los Cayos no sucedía desde que el huracán Irma, de categoría 4, asoló la zona en septiembre de 2017 y causó la muerte de 17 personas y daños a más de 4.000 viviendas.

Desde el 19 de septiembre al 1 de octubre de aquel año ningún visitante pudo poner sus pies en los Cayos.

La reapertura de hoy coincide con el inicio oficial de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que, según todos los pronósticos, va a ser muy "activa".