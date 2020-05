Economía de Brasil se desploma en mayor caída desde 2015

(Bloomberg) -- La economía de Brasil registró la mayor caída trimestral en casi cinco años por la disminución del consumo familiar y los servicios, lo que refleja el impacto inicial de la crisis del coronavirus.

En el primer trimestre, el producto interno bruto cayó un 1,5% frente al período anterior de tres meses, lo que coincide con la mediana de las estimaciones de analistas encuestados por Bloomberg. Fue la mayor caída desde el segundo trimestre de 2015. Respecto al año pasado, la economía de Brasil se contrajo un 0,3%, informó el viernes la agencia nacional de estadísticas.

Los datos representan la indicación más fuerte hasta el momento de que la mayor economía de América Latina está al borde de una recesión histórica. La pandemia de coronavirus ha causado una crisis de la confianza, ha diezmado el empleo y ha socavado el gasto tanto de la empresa como del consumidor. La situación representa un cambio de suerte para el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que contaba con un año de crecimiento revolucionario.

El gasto familiar disminuyó un 2% en la mayor caída trimestral desde 2001, según la agencia nacional de estadísticas. Los servicios disminuyeron un 1,6%, mientras que las inversiones aumentaron un 3,1% debido a las compras de máquinas en el sector de petróleo y gas.

Brasil ya registra el segundo mayor número de casos de virus confirmados del mundo, y el pico del brote en el país aún está a semanas de distancia. Las tensiones políticas, como los enfrentamientos entre Bolsonaro y los miembros del Tribunal Supremo, también lastran las perspectivas de crecimiento del país.

Nota Original:Brazil Economy Dives the Most Since 2015 Ahead of Full Virus Hit

