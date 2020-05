Aitana y Reik al rescate de la música con “Enemigos”

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 14 de noviembre de 2019, Aitana Ocana llega a la 20ª entrega de los Latin Grammy en el MGM Gran Garden Arena en Las Vegas. Aitana y la banda mexicana Reik habían abandonado los planes para el video de su sencillo "Enemigos" por la pandemia de COVID-19 pero encontraron la solución con un video animado. (Foto Eric Jamison/Invision/AP, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Aitana y Reik tuvieron que cancelar los planes de grabar juntos el video para su sencillo “Enemigos” debido a la pandemia de COVID-19, dudaban incluso en lanzar un video lírico, pero encontraron la solución en una animación donde la cantante española se convierte en una superheroína que salva a la música.

“Cuando me vi terminada fue como ‘¡guau que guay!’, me encantaría ser siempre ese personaje de ficción, siempre como una superheroína, sería bastante interesante, pero fuera del video soy una persona completamente normal”, dijo Aitana en una entrevista telefónica reciente a propósito del sencillo, cuyo video suma más de ocho millones de vistas a una semana de lanzado. “Tener un alter ego o un personaje de animación me parece muy interesante”.

La cantante siguió muy de cerca el proceso del video ilustrado por la diseñadora Laia López y animado por Alkimia Studio bajo la dirección de Antiestático. Aunque los proyectos de animación suelen llevar mucho tiempo, el video, dijo Aitana, tardó cerca de un mes, lo cual fueron buenas noticias tras haber dudado dudaban si lo lograrían hacer. En él Aitana lucha contra un enemigo llamado Silencio que impide que músicos, incluyendo a Reik, toquen sus instrumentos.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 10 de junio de 2019 Los miembros de la banda mexicana Reik, de izquierda a derecha, Julio Ramírez, Jesús Navarro y Gilberto "Bibi" Marín posan para retratos durante un evento para promover su álbum "Ahora". La cantante española Aitana y Reik habían abandonado los planes para el video de su sencillo "Enemigos" por la pandemia de COVID-19 pero encontraron la solución con un video animado. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

“Estoy agradecida de poder trabajar al día de hoy”, dijo la cantante, quien se encontraba pasando la cuarentena en las Islas Baleares en casa con su novio, el actor de la serie “Élite” Miguel Bernardeau. “Agradecida de poder componer, tengo mucho tiempo libre para poder componer, para poder leer un poco, dibujar también un poco”.

Su primer encuentro con Reik se produjo hace cerca un año en una premiación en España. Cuando a Reik le llegó la propuesta de Aitana, no dudaron en aceptar pues la recordaban muy bien después de esa ocasión.

El trío originario de Mexicali, en el norte de México, ha tenido colaboraciones muy populares con artistas como Maluma (“Amigos con derechos”), Sebastián Yatra (“Un año”) y J Balvin y Lalo Ebratt (“Indeciso”).

De acuerdo con su vocalista, sus criterios para aceptar una colaboración son muy sencillos: “si nos gusta el artista le entramos”, dijo Jesús Navarro, quien señaló que tras este importante primer paso les gusta experimentar y proponer sobre todo con artistas más jóvenes como Aitana.

“Hemos aprendido en los últimos años que uno crece más con los que van empezando porque tienen oídos frescos, porque están haciendo cosas nuevas, porque tienen menos miedos y menos mañas que nosotros y que los más viejos”, dijo Navarro en entrevista telefónica desde la Ciudad de México. “Cuando nos topamos con gente que es innegablemente talentosa, imagínate que padre poder estar en esa posición en la que tú eres el que le traiga un poco de luz a un artista que vaya empezando, qué honor poder hacer eso por alguien más como lo hicieron por nosotros tantas personas”.

Al cantante le tocó el inicio de la crisis por COVID-19 en Nueva York, donde reside normalmente. Pero al ver cómo iba cambiando radicalmente la ciudad decidió regresar a México para poder estar cerca de su hermana durante la cuarentena.

“En cuanto pude de forma segura y responsable me vine para acá”, dijo. “Siento que se siente menos (la crisis) en México que en Nueva York, territorialmente es tan chiquito Nueva York y la gente está tan pegada todo el tiempo y todo está tan lleno, que verlo vacío cimbra más, aquí se siente un poquito menos”.

Tras haber estado en dos metrópolis diferentes, ambas gravemente afectadas por la pandemia, Navarro se ha sorprendido para bien de la Ciudad de México al ver que se mantiene el ánimo y la mayoría de la gente procura respetar las medidas de distanciamiento social.

“Estoy contento de la gente que conozco de mi país”, dijo.

Después de la cuarentena, a Navarro le gustaría seguir más tiempo en su casa, pues tras 20 años de carrera en los que prácticamente ha vivido viajando, el reencuentro con la vida doméstica le ha venido muy bien.

“La neta (verdad) es que sí está bien padre estar en casa, dormirte y despertar en el mismo lugar, y que tu perro sepa quién eres, eso me gustaría mantenerlo, buscar la manera de no estar de viaje todo el tiempo”, señaló.

Aunque las medidas de distanciamiento social se están relajando en diferentes partes del mundo, Navarro pidió a la gente evitar aglomeraciones lo más posible y sobre todo si donde viven, como en la Ciudad de México, todavía no se han terminado las fases más intensas de la epidemia.

“Hay que quedarse en casa y eso es lo responsable”, dijo el cantante, quien afirma que su sistema inmune “ha visto de todo”, con tantos viajes y conciertos. “Yo me voy a quedar en mi casa hasta que digan que se puede salir y de verdad me estoy quedando en casa por responsabilidad y por los demás ... Creo que tiene que ver con empatía y con información”.

Por su parte Aitana dijo que la forma en la que se reanudarán las actividades es algo todavía incierto.

“Realmente creo que nadie sabe muy bien cómo va a ser esta nueva normalidad”, dijo. “Lo que sí sé es que me encantaría seguir el leer, dibujar y tener tiempo para componer ... hay que saber buscarte un momento de vez en cuando”.