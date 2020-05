Los cubanos "Orishas" apuestan por música "de humanidad" en su próximo disco

Fotografía promocional cedida por el equipo de la banda Orishas, que muestra a sus integrantes durante una sesión de fotos. EFE/ Equipo Orishas SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 18 may (EFE).- La agrupación cubana de música urbana Orishas busca demostrar que no los pueden callar presentando más música llena de reflexión, y sus integrantes aseguraron este lunes a Efe que están preparando un disco que tendrá colaboraciones con el mexicano Vadhir Derbez y la española Rozalén. "Más que música de protesta, la nuestra es música de humanidad: va mucho más allá que la política, es algo muy importante a tener presente", aseguró Yotuel Romero, cantautor de la agrupación formada en La Habana en 1999. De eso habla su nuevo sencillo "Ámame como soy yo", en colaboración con la cantante española Beatriz Luengo y el violinista libanés Ara Malikian, que resulta ser un grito por la diversidad y la libertad, después de que la canción "Ojalá pase", que denunciaba la situación de pobreza y dificultades en Cuba, fuese eliminada de las plataformas en marzo pasado. En este tema, el estribillo era el de la canción "Ojalá" de Silvio Rodríguez y, según explicó en su momento la agrupación en un comunicado oficial, después de no recibir respuesta del equipo de Rodríguez sobre si podían utilizar estos versos, decidieron publicar la canción desmonetizada. Sin embargo el cantautor, cercano al comunismo y a los valores revolucionarios, dijo que esta solicitud nunca se dio y publicó en su blog personal: "¿Qué me parece esta vulneración flagrante de mis derechos como autor de 'Ojalá', cosa notoria desde hace 50 años? Me parece un lamentable acto de parasitismo". "El mundo está viviendo un despertar a nivel general y es uno en donde nos estamos planteando la idea de no callarnos más, de ser explícitos y sobretodo de que nos acepten como somos. Yo creo que ya estuvo bueno de callar en Cuba y de solamente decir lo que le conviene y es importante hablar desde otro punto de vista, desde otro ángulo", explicó Romero. La agrupación, cuya música se ha caracterizado siempre por enaltecer y hablar la realidad de su país, se encarga de hablar de ese otro punto de vista, pues son conscientes de su responsabilidad como artistas de rap y del género urbano de "decir lo que acontece". "Al turismo le parece algo muy pintoresco y lindo: una Cuba detenida en el tiempo, pero es frívolo, hay que pensar en esa persona que vive en esa casa sin pintar, sin comida, sin electricidad, sin agua potable, y preguntarnos si realmente quiere estar así", aseveró. Sin embargo, no juzgan a aquellos artistas que hacen música sin tanto contenido de reflexión, al contrario, Romero se confiesa asombrado de la calidad de los músicos actuales, pero cree necesario que sean ellos los primeros en apoyar al pueblo cuando sea víctima de injusticias. "Es importante que los artistas seamos los primeros portavoces y ponernos siempre del lado de ese pueblo que nos hizo grandes. Yo conozco a muchos artistas que tal vez su lírica es más superficial pero cuando tienen que anteponerse a una injusticia en su país están ahí, alzan la mano y ponen su voz", explicó el cantante. Además, Orishas no le teme a los géneros y recientemente lanzaron un "remix" de su canción "Como suena el piano", al lado del reguetonero Lunay y Arthur Hanlon, en el que dejan claro que apuestan por la diversidad musical. PREPARAN DISCO "GOURMET" "Ámame como soy yo" es una de las muchas canciones que componen el nuevo disco que esperan vea la luz en su totalidad hasta el 2021, pero mientras tanto seguirán saliendo unos cuantos sencillos más. "Tenemos temas con Rozalén, con Major Lazer y hay más artistas invitados en el disco, hay un tema con Vadhir Derbez que va a ser una bomba, y aquí seguimos con ganas de tirar pa'lante", comentó. Romero asegura que el disco tendrá todo el sabor que caracteriza a la agrupación también formada por Roldán y El Ruso, y describe su próximo material como "un banquete 'gourmet'". "Tocamos muchos puntos, muchas reflexiones para que disfruten. Siempre en cada canción hay un mensaje, un disco de Orishas es como una cena, tiene su entrante, una bebida, su entremesa, el plato principal. Son como un banquete 'gourmet' con delicatessen musicales de diferentes sabores", adelantó. Por último, el cantante confirmó que se siente orgulloso del lugar que ha tomado la música urbana en la actualidad, pues saben que sentaron las bases del éxito mundial que está viviendo el género a día de hoy. "El urbano se ha convertido en música popular, y para nosotros que hemos sido creadores y precursores es muy importante. Nosotros tenemos que seguir siendo Orishas y nuestra música está más actual que nunca", finalizó.