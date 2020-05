La "bendición" llega por aire a isla panameña sin casos de COVID-19

SHOTLIST PEDRO GONZALES ISLAND, LAS PERLAS, PANAMÁ15 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas isla de Pedro González2. Plano general isla de Pedro González3. Plano general residentes en la isla de Pedro González4. Plano general los locales participan en la distribución de raciones de comida en la isla 5. Travelling los locales participan en la distribución de raciones de comida en la isla6. Plano general oficial de aviación civil carga un avión con raciones de comida 7. SOUNDBITE 1 - Gustavo Perez, director general de aeronáutica civil (hombre, español, 11 seg.): "Hoy estamos llevando unas 18.000 libras, que por eso tenemos que hacer varios vuelos y por eso necesitamos tantos aviones, porque son lugares de difícil acceso donde no entran aviones grandes. " 8. Travelling un hombre camina para entregar una bolsa con comida a una familia9. Plano general un hombre camina para entregar una bolsa con comida a una familia 10. SOUNDBITE 2 - Eddy Herrera, residente de la isla de Pedro González (hombre, español, 9 seg.): "Es difícil ahora mismo, porque no hay pesca, no hay nada, y si decirles gracias aca a las donaciones que nos están brindando ahora mismo." 11. SOUNDBITE 3 - Valentina Gimenez, residente de la isla de Pedro González (mujer, 66 años, español, 12 seg.): "Yo le doy gracias a dios por este gesto que han tenido, para traer esta ayuda a este lugar de difícil acceso, que mi dios le bendiga, porque yo si lo veo como una gran bendición. " 12. Plano medio los locales participan en la distribución de raciones de comida en la isla13. Plano medio Valentina Giménez desempaca la bolsa de comida que acaba de recibir