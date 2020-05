Argentina amplía plazo para oferta de deuda hasta el 22 de mayo

(Bloomberg) -- Argentina ha ampliado el plazo de su oferta de deuda hasta el 22 de mayo, informó el Gobierno en una resolución publicada en el boletín oficial el lunes.

La fecha límite previa era el 8 de mayo. Ante la prórroga, los resultados ahora se anunciarán el 25 de mayo y se liquidarán el 27 de mayo, según la resolución. Bloomberg informó acerca de los planes para ampliar el plazo el domingo.

La prórroga forma parte del plan del presidente Alberto Fernández para reestructurar la deuda tras ampliar un plazo durante el fin de semana para que los acreedores aceptaran una oferta inicial de intercambio de bonos bajo ley extranjera por US$65.000 millones.

Días antes de la fecha límite inicial del viernes, los tres principales grupos de acreedores del país rechazaron las condiciones de la oferta, que pedían a los tenedores de bonos que asumieran pérdidas significativas en los intereses y un período de gracia de tres años antes de recibir cualquier pago.

“Continuamos dialogando de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible”, dijo Fernández en un comentario por Twitter durante el fin de semana.

La fecha límite del 22 de mayo también coincide con el vencimiento del pago de intereses retrasados por unos US$500 millones. Si no se llega a un acuerdo o no se paga el efectivo en esa fecha, se produciría un incumplimiento. Argentina ha ganado el respaldo del Fondo Monetario Internacional y académicos como Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs e insistió en que incluso antes de que la pandemia de coronavirus hiciera estragos en la economía, el país no podía pagar lo que debía.

La prórroga daría más tiempo para nuevas conversaciones con los grupos de acreedores que habían rechazado la propuesta inicial, alegando que exponía a los inversores de deuda a pérdidas injustas. Los bonos registraron subidas la semana pasada ante la esperanza de que las partes se estuvieran acercando a un acuerdo, pero aún se negocian a acusados niveles de estrés de cerca de 30 centavos por dólar.

Para llegar a un acuerdo, la nación sudamericana necesita el apoyo de acreedores que representen al menos dos terceras partes del valor nominal de los bonos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el 6 de mayo que el país está abierto a modificar las condiciones de la oferta, siempre que deje a Argentina con una carga de deuda sostenible.

Un representante del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada fuera del horario comercial habitual en Buenos Aires.

La Provincia de Buenos Aires, que ha seguido los pasos del Gobierno nacional al presentar una propuesta para reestructurar US$7.000 millones de su deuda externa, también ha dado a los acreedores hasta el lunes para aceptar su oferta inicial. El grupo de acreedores de la provincia analizó la propuesta y dijo que el acuerdo representa una pérdida del 60% para los tenedores de bonos.

El país sudamericano, que resolvió su incumplimiento anterior hace solo cuatro años, no logró remontar durante la gestión de Mauricio Macri, el ex presidente promercado que perdió su cargo el año pasado. La potencia agrícola se encamina a una contracción por tercer año consecutivo en 2020 y se enfrenta a una prima cada vez mayor entre los tipos de cambio oficiales y no oficiales debido a los controles de capital y una inflación anual que aún se encuentra por encima del 48%.

