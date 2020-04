(Bloomberg) -- El Día del Sol, el feriado del 15 de abril en que se celebra el natalicio del difunto abuelo de Kim Jong-un, Kim il-Sung, ha sido durante mucho tiempo la fecha más importante en el calendario político de Corea del Norte. Este año, el líder supremo no asistió.

La ausencia de Kim Jong-un en un evento que normalmente se ha utilizado para demostrar en Corea del Norte y en el extranjero la fortaleza del país provocó una búsqueda global de explicaciones. Dos semanas después, el paradero del líder de 36 años se ha convertido en uno de los grandes misterios del mundo, alimentado por rumores en internet, fotos satelitales e informes de fuentes anónimas.

A continuación, enumeramos algunos de los posibles escenarios que se están discutiendo:

1. Se recupera de una cirugía

El primer informe creíble de que algo estaba mal con Kim fue también uno de los menos alarmantes. Daily NK, un medio de comunicación con sede en Seúl que reúne información entregada por personas dentro de Corea del Norte, informó el 21 de abril que Kim se había sometido la semana anterior a un “procedimiento quirúrgico cardiovascular” y que ya estaba prácticamente recuperado.

El informe, atribuido a una sola persona no identificada, brindaba varios detalles específicos, como que Kim fue tratado en el Centro Médico Hyangsan, en las afueras de Pyongyang. Si bien ningún gobierno ha ratificado el informe, autoridades surcoreanas dijeron posteriormente que se creía que Kim estaba realizando “actividades normales” en una zona rural del país con la ayuda de asesores cercanos, lo que podría ser coherente con la explicación de su recuperación.

“Kim Jong-un está vivo y bien”, dijo el domingo Moon Chung-in, asesor especial del presidente de Corea del Sur, a Fox News. Sin embargo, Moon agregó que Kim se estaba quedando en el área costera de Wonsan desde el 13 de abril, lo que chocaría con la información Daily NK.

2. En ‘grave estado de salud’

Horas después del artículo de Daily NK, CNN entregó una evaluación mucho más preocupante de la salud de Kim. Informó que Estados Unidos estaba monitoreando investigaciones de inteligencia que sugerían que estaba en “grave estado de salud“ tras la cirugía. Por su parte, Bloomberg News señaló que a las autoridades estadounidenses les llegó la información de que Kim estaba en condición crítica, pero que no estaban seguros de su estado actual.

Si bien el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el jueves que creía que la información de CNN era “incorrecta” y se basaba en “documentos antiguos”, los rumores sobre el deterioro de la condición de salud de Kim no hicieron más que acelerarse en las redes sociales. El sábado, Reuters informó que el Departamento Internacional del Partido Comunista Chino envió el jueves a Corea del Norte un equipo de expertos médicos para asesorar sobre Kim. El servicio de noticias, que citó a tres personas con conocimiento con la situación, indicó que no estaba claro lo que señalo la delegación sobre la salud de Kim.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, que es independiente del Departamento Internacional, solo señaló que había enviado a Corea del Norte agentes reactivos para pruebas de coronavirus. “Eso no es lo mismo que un equipo médico”, dijo el lunes el portavoz del ministerio Geng Shuang a la prensa en Pekín.

3. Solo distanciamiento social

El equipo médico chino también podría apuntar a lo que ahora es un problema de salud más común: COVID-19. Si bien Corea del Norte no ha dado a conocer información sobre contagios, el país ha puesto en cuarentena a miles de personas y el comandante de las fuerzas de EE.UU. en Corea del Sur dijo que estaba “bastante seguro” de que el país tiene casos. China ha estado enviando expertos a todo el mundo para ayudar a combatir la pandemia que comenzó en su territorio.

El diario JoongAng Daily, con sede en Seúl, informó el lunes que el líder norcoreano estaba en cuarentena. El periódico, que citó a una persona no identificada en China, dijo que Kim estaba cuidando su salud después de que a uno de sus guardaespaldas se le diagnosticara COVID-19. Es por eso que China envió a unos 50 empleados médicos a Corea del Norte, según el periódico.

4. Herido en ejercicios militares

La búsqueda de Kim ha llevado en reiteradas ocasiones al balneario norcoreano de Wonsan, que alberga un complejo palaciego de la familia y donde se realizan frecuentes pruebas de misiles. Fotos satelitales analizadas por el sitio web 38 North mostraron que un tren similar al ferrocarril blindado que utilizan los líderes de Corea del Norte se encontraba la semana pasada en la estación de ferrocarril local.

La zona costera oriental experimentó un aumento de la actividad militar, como pruebas de misiles de crucero y maniobras de aviones de combate el 14 de abril, un día antes de que Kim no asistiera a los eventos del Día del Sol, a unos 230 kilómetros (140 millas) al oeste en Pyongyang. Ri Jong-ho, un desertor norcoreano de alto perfil que ahora vive en EE.UU., dijo al periódico DongA Daily, con sede en Seúl, que Kim pudo haber resultado herido en los ejercicios.

No obstante, sería inusual que los oficiales militares de Corea del Norte permitan que su máximo líder se acerque lo suficiente al sitio como para resultar herido. Además, las fotos satelitales no confirman la presencia del tren en el área hasta el 21 de abril. Las imágenes del 15 de abril no muestran tren.

5. Quiere captar atención

Algunos, como Yoon Sang-hyun, un legislador de Corea del Sur que encabeza un comité de relaciones intercoreanas, se ha preguntado si Kim ideó la desaparición como una forma de llamar la atención sobre el régimen. Yoon especuló que el líder norcoreano tendría que aparecer en público en las próximas dos semanas para evitar un debate desestabilizador sobre su control del poder y potenciales sucesores.

“Si no lo hace, será un gran problema”, dijo el lunes Yoon a la prensa, según el DongA Daily. “Kim aparentemente no está dirigiendo el país como lo haría normalmente”.

También hay una buena posibilidad de que el mundo nunca tenga una explicación satisfactoria. Kim desapareció de manera similar de los medios estatales durante seis semanas en 2014, lo que provocó especulaciones de que se había sido marginado por gota, una lesión en el tobillo o incluso que había sido derrocado en un golpe. Posteriormente apareció caminando con un bastón. Nunca se dio ninguna razón por su ausencia.

Nota Original:Top Theories on What’s Going On With North Korea’s Kim Jong Un

