"Hoy no podemos decir cuándo vamos a volver a jugar, no es nuestra decisión. Ni bien podamos lo haremos. Y si tenemos que jugar en enero (mes de receso estival), jugaremos en enero. Necesitamos toda la seguridad para saber que no vamos a retroceder al 10 de marzo" antes de la suspensión del fútbol, destacó el presidente de la AFA.