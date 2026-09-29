Suben a 19 los muertos en las inundaciones de Tailandia mientras el agua baja en Bangkok

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Bangkok, 29 sep (EFE).- El número de fallecidos en las inundaciones de Tailandia, que han afectado a una treintena de provincias, alcanza ya los 19, a medida que las fuertes y persistentes lluvias amainan en el centro del país y el nivel del agua comienza este martes a bajar en algunas zonas de Bangkok.

En el último balance de daños, las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas mortales fallecieron debido a "caídas al agua, ahogamientos y descargas eléctricas" y situaron en cerca de dos millones la cifra de afectados por los aguaceros.

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En el pico del temporal, 300 milímetros de precipitación –unos 30 millones de metros cúbicos de agua– cayeron sobre Bangkok en 48 horas, cantidad equivalente a la lluvia que suele recibir la capital durante todo septiembre, uno de los meses más lluviosos.

La Administración Metropolitana de Bangkok (BMA), que decretó el estado de desastre en los 50 distritos bajo su jurisdicción, señaló que el 90 % de las calles principales estarán secas en dos días, si bien el agua podría tardar alrededor de una semana en eliminarse de comunidades ubicadas en áreas bajas.

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En las zonas más afectadas de la capital, la situación "está mejorando poco a poco", dijo a EFE Friso Poldervaart, cofundador de la ONG Bangkok Community Help.

Los obstáculos en la movilidad están causando escasez de personal en el aeropuerto bangkokiano de Suvarnabhumi, lo que provocó retrasos de varias horas en la recogida de equipaje y acumulación de maletas.

La aerolínea tailandesa insignia, Thai Airways, canceló 14 vuelos previstos para este martes y el miércoles, tanto nacionales como internacionales, a destinos como Frankfurt, Múnich, Bruselas o Singapur, recogió la cadena pública Thai PBS.

Las lluvias –que también han golpeado y causado anegamientos en la vecina Birmania (Myanmar)– se han desplazado hacia el norte de Tailandia, de acuerdo con la plataforma Zoom Earth.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial. EFE

(foto)(vídeo)