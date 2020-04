(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump sugirió que el gobierno de EE.UU. debería intentar comprar boletos de avión por un valor de cuatro a cinco años por adelantado con descuento, a fin de inyectar dinero a las aerolíneas estadounidenses en dificultades.

“Una de las formas en que podemos ayudar a las aerolíneas es comprando boletos con un descuento muy alto, tal vez un 50% de descuento o tal vez más, y se compran boletos a cuatro o cinco años, y se les infunde algo de efectivo”, dijo Trump durante una ceremonia en la Oficina Oval el viernes, donde firmó una medida de estímulo contra el coronavirus de US$484.000 millones.

“Y mientras tanto, llevaremos a la gente de nuestro país por una fracción del costo que sería cuando las aerolíneas regresen”, agregó.

Nota Original:Trump Says Government Should Buy Years of Plane Tickets Now

