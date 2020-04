Actualiza con declaración de funcionario de salud ///México, 24 Abr 2020 (AFP) - México superó los 1.000 fallecidos por COVID-19 y registró poco más de 11.000 casos confirmados de la enfermedad, dijo este jueves la secretaría de Salud en su informe diario. El país registró 99 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas para alcanzar un total acumulado de 1.069 fallecimientos y 11.633 contagios."Estamos en la fase de ascenso rápido en el número diario de casos y vamos a seguir teniendo más y más casos de enfermedad, de personas que requieren hospitalización y personas críticamente enfermas, hasta llegar al momento cumbre de esta epidemia", dijo durante una conferencia de prensa, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. La cifra llega dos días después de que las autoridades elevaran el nivel de alerta ante un aumento acelerado de los contagios por el coronavirus, lo que hace temer una saturación del sistema hospitalario. El gobierno mexicano estima que el pico más alto de contagios se ubique entre el 8 y el 10 de mayo próximo. Para evitar que se saturen los hospitales, el gobierno federal suspendió todas las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque no decretó cuarentena obligatoria. Pese a ello, los estados occidentales de Jalisco y Michoacán, donde viven cerca del 10% de los 120 millones de mexicanos, implementaron aislamiento social obligatorio. Además, las autoridades están en una carrera contrarreloj para abastecer de insumos a los hospitales. Para ello, varios aviones han llegado desde China con material como mascarillas. Sin embargo, por días se han registrado protestas de personal médico, quienes señalan que no tienen el equipo necesario para atender a pacientes con la enfermedad. El miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que México y América Latina están por vivir el peor momento de la pandemia, por lo que llamó a que las naciones expandan sus capacidades de detección del virus. yug\yow/gma