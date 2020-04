SHOTLIST COLONIA, RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, ALEMANIA6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FC-TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano medio de futbolistas del Colonia entrenando2. Travelling de futbolistas del Colonia entrenando3. Travelling de futbolistas del Colonia entrenando4. Plano panorámico de futbolistas del Colonia entrenando FRÁNCFORT, HESSEN, ALEMANIA23 DE ABRIL DE 2020FUENTE: DFLRESTRICCIONES: NO RESALE 5. SOUNDBITE 1 - Christian Seifert, presidente de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) (hombre, alemán, 12 seg.): "En la Bundesliga significará que para un partido sin espectadores habrá 98 personas en el interior del estadio y 115 personas en las gradas. Esto implica un máximo de 213 personas en un estadio" "In der Bundesliga wird es bedeuten: für ein Spiel ohne Zuschauer 98 Personen im Stadion Innenraum und 115 Personen im Tribünenbereich. Also max. 213 Personen in eimen Stadion" DÜSSELDORF, RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, ALEMANIA6 DE ABRIL DE 2020FUENTE: F95TVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Plano medio de futbolistas del Fortuna Düsseldorf entrenando7. Plano general de futbolistas del Fortuna Düsseldorf entrenando8. Travelling de futbolistas del Fortuna Düsseldorf entrenando9. Travelling de futbolistas del Fortuna Düsseldorf entrenando10. Plano medio de futbolistas del Fortuna Düsseldorf entrenando NYON, CANTÓN DE VAUD, SUIZA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de una ruta y un letrero que indica la sede de la UEFA12. Plano medio de un letrero que indica la sede de la UEFA13. Primer plano de un letrero que indica la sede de la UEFA14. Paneo de derecha a izquierda de la sede de la UEFA15. Plano general de banderas de la UEFA16. Primer plano de banderas de la UEFA17. Plano medio de una oficina vacía en la sede de la UEFA18. Plano general de la sede de la UEFA ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: La Bundesliga volverá el 9 de mayo si las autoridades lo permitenBerlín, 23 Abr 2020 (AFP) - La Liga Alemana de Fútbol (DFL) está "dispuesta" a regresar el 9 de mayo, con los partidos a puerta cerrada, si recibe el visto bueno de las autoridades, señaló su presidente Christian Seifert este jueves.Tras una reunión por videoconferencia con los representantes de los 36 clubes de la primera y la segunda división alemanas, Seifert dijo que la competición estaba en condiciones de reanudarse, después de que se suspendiera a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus."Todo depende ahora de lo que decidan los líderes políticos. La Bundesliga está lista, independientemente de si es el 9 de mayo o una fecha posterior", señaló Seifert en una videoconferencia de prensa. - Pionera entre las grandes ligas - La Bundesliga es la primera de las grandes ligas europeas, todas suspendidas desde mediados de marzo, en tener un calendario para su regreso, siguiendo la directriz de la UEFA de terminar las campeonatos nacionales y continentales en este verano (boreal).El esperado anuncio del fútbol alemán podría abrir las puertas a otros países, limitados por el momento por los imperativos sanitarios y la necesidad de finalizar la temporada para recibir el dinero de los derechos televisivos, indispensable para su equilibrio económico.La DFL señaló este jueves que ha obtenido las garantías para el pago de los derechos de televisión, con un valor estimado en 300 millones de euros, asegurando la liquidez de los clubes profesionales hasta el 30 de junio.La voluntad de disputar las nueve jornadas, confirmadas este jueves por los clubes, queda a expensas del acuerdo con los responsables políticos.Dos de los principales dirigentes de los 'Länder' (estados federados) alemanes, los conservadores Armin Laschet y Markus Söder, prendieron la mecha el lunes dando el 9 de mayo como fecha para recuperar el fútbol, sin espectadores.Alemania ha sufrido en menor medida el impacto de la pandemia, con respecto a sus vecinos europeos como Italia y Francia, pero los agrupamientos populares están prohibidos al menos hasta el 31 de agosto.El ministro de Sanidad Jens Spahn señaló que a puerta cerrada y con las precauciones adecuadas, los partidos de fútbol sin duda eran "posibles"."Tomaremos las mejores precauciones. Cuando hay 200 personas en el estadio, donde antes normalmente habían 70.000, es fácil mantener la distancia. Los partidos sin espectadores no es lo que queremos, pero parece ser la única forma", añadió Seifert. - Los grandes, a favor - La posible reanudación de la Bundesliga ha recibido el visto bueno de los grandes del fútbol alemán, como el Bayern Múnich (líder de la clasificación antes de la suspensión), el Borussia Dortmund y el RB Leipzig.Sus jugadores han comenzado en los últimos días a entrenarse de nuevo en grupos reducidos.Por el contrario, varios grupos de aficionados dicen que no aprueban este escenario, prefiriendo una suspensión definitiva del campeonato antes que dejar las tribunas vacías.Para reanudar el fútbol en las próximas semanas, los clubes y la Liga Alemana han tenido que adoptar medidas sanitarias para evitar cualquier contagio entre jugadores o con las decenas de personas presentes en un estadio durante la disputa de un partido a puerta cerrada.La DFL promete que los jugadores y técnicos serán sometidos a test de detección del COVID-19 cada tres días, por lo que estima en 20.000 pruebas las necesarias para asegurar que los partidos se disputen sin riesgos.Pese a que Alemania dispone de más tests que sus vecinos europeos, su uso está lejos de generar unanimidad, en particular en el sector sanitario."Creo que los tests deberían ser utilizados allá donde tenga un sentido médico", declaró Lars Schaade, vicepresidente del Instituto Robert Koch, encargado de la vigilancia epidemiológica. ryj-tba/jed/pm/psr/dr ------------------------------------------------------------- La UEFA pide plazas europeas por "méritos deportivos" si se suspenden ligasLausana, Suiza, 23 Abr 2020 (AFP) - En caso de suspenderse definitivamente los campeonatos nacionales debido a la pandemia del coronavirus, las plazas en competiciones europeas de clubes deberán ser atribuidas "según méritos deportivos", estimó este jueves la Unión Europea de Fútbol (UEFA)."Si las competiciones domésticas se terminan de forma prematura por razones legítimas... UEFA pediría (a las ligas) que seleccionen a los clubes para las competiciones de la UEFA 2020-21 basándose en méritos deportivos" en la presente temporada, añadió la organización europea tras una reunión por videoconferencia de su comité ejecutivo. - Prioridad a acabar los campeonatos - El procedimiento de selección de los clubes clasificados para la Liga de Campeones y para la Europa League deberá "estar basado en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios", estimó la UEFA, que defiende al mismo tiempo "terminar las competiciones nacionales actualmente interrumpidas".En caso de ese parón definitivo, las clasificaciones en ese momento podrían ser utilizadas para decidir los billetes para la Champions League y la Europa League.El anuncio llega cuando varios países temen un final anticipado a sus temporadas futbolísticas, debido a los confinamientos impuestos por la pandemia del coronavirus.Al principio de esta semana, la federación holandesa de fútbol (KNVB) anunció la posibilidad de que finalice ahora la temporada, después de la decisión del gobierno de extender la prohibición de reuniones hasta septiembre debido a la pandemia del coronavirus.La liga belga decidirá la próxima semana si termina su temporada con su clasificación actual, declarando campeón del Brujas, mientras que la escocesa puede hacer lo mismo.En cambio, la Bundesliga alemana espera reiniciar la competición el 9 de mayo, confirmó este jueves.Los medios habían recogido en las últimas fechas especulaciones como la clasificación automática para las competiciones europeas de los clubes que participaron en el actual curso, 2019-2020.Otras informaciones alimentaban la idea de una clasificación europea atribuida según el coeficiente UEFA de los clubes, criterio que en Francia por ejemplo daría ventaja al Lyon, séptimo en el campeonato en el momento de la suspensión, en detrimento de Marsella (2º) o Lille (4). - ¿Final el 29 de agosto? - Recordando que la salud de los jugadores y de los espectadores "es la primera preocupación", la UEFA no aportó precisiones sobre el calendario para retomar la competición.Uno de los escenarios adelantados por un grupo de trabajo que reúne a las Ligas Europeas y a la Asociación Europea de Clubes (ECA) prevé terminar las competiciones nacionales a principios de agosto y dedicar este mes a la Liga de Campeones y a la Europa League, suspendidas a mediados de marzo en plenos octavos de final.Según un documento de la UEFA consultado por la AFP, los octavos de Champions terminarían el 7 y el 8 de agosto y los cuartos se disputarían entre el 11 y el 15. Las semifinales serían el 18 y el 19, jugándose la final el 29.La Europa League tendría su final el 27 de agosto y las semifinales el 17 y el 20."Es un escenario optimista, ¿quién puede decir que las fronteras estarán abiertas?", señaló una fuente próxima a las negociaciones. as/jc/pm/psr/dr ------------------------------------------------------------- La UEFA adelanta un pago de 70 millones de euros a los clubesLausana, Suiza, 23 Abr 2020 (AFP) - La UEFA decidió este jueves adelantar el pago de 70 millones de euros a los clubes que liberaron jugadores para los partidos de la clasificación a la Eurocopa-2020, aplazada a 2021 debido a la pandemia de coronavirus.Estos pagos iban a realizarse cuando todos los partidos de la repesca para la competición se disputaran. Previstos en marzo, no se jugaron debido a la interrupción de las competiciones por la pandemia.En total, en este pago anticipado y parcial 636 clubes recibirán sumas que van desde los 3.200 euros a los 630.000 euros, precisó la UEFA."Dados los desafíos a los que se enfrentan los clubes en el plano económico por la ausencia de ingresos debido a la interrupción de los partidos por el COVID-19, estos pagos se harán inmediatamente", señaló la UEFA, que este jueves celebró una reunión de su comité ejecutivo por videoconferencia.Una suma total de al menos 200 millones de euros debe ser pagada a los clubes que liberan a los jugadores para la Eurocopa-2020, que se disputará en 2021, y su clasificación, así como para la Liga de Naciones.Un primer pago de 50 millones de euros se realizará a los clubes que liberaron jugadores de los 39 equipos nacionales no implicados en la repesca.Otra suma de 17,7 millones de euros irá para los clubes con jugadores que iban a participar en la repesca, en la que participarán 16 equipos. Estas eliminatorias estaban previstas en marzo y ahora se jugarán en otoño (boreal). ebe/pm/psr